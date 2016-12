Nullnummer zwischen GC und Lugano Goalie Salvi hält den Auswärtspunkt fest

Das Spiel:

Die erste Halbzeit ist arm an Torchancen. Zuerst ist Lugano besser, dann haben die Hoppers das Spieldiktat in der Hand. Gefährlich wird es allerdings selten. Nach dem Seitenwechsel sehen die Zuschauer eine Phase mit Chancen, unter anderem verpasst Källström die Führung knapp. Dann sinkt das Niveau wieder zusehends. Ein Mariani-Heber landet noch auf der Torumrandung. In der Nachspielzeit lenkt Salvi einen Basic-Kopfball an die Latte und hält damit den Punkt für die Luganesi fest.

Die Tore:

Fehlanzeige!

Das gab zu reden: Luganos Ex-Captain und Joker Rey säbelt, bereits mit Gelb vorbelastet, Caio um. Die zweite Gelbe wäre angebracht. Schiri Jaccottet hat keinen Mut. Rey macht weiter, säbelt Lavanchy um. Es wäre die dritte Gelbe.

Die Besten: Der GC-Anhang. Die hartgesottenen Fans lassen sich die Laune wegen des Grottenkicks nicht vermiesen.

Der Schlechteste: GC-Mittelstürmer Hunziker. Ward bis zur Auswechslung schlicht nicht gesehen.

Statistik: Lugano nimmt den Negativtrend mit in die Ferien. Seit nunmehr elf Pflichtspielen sind die Tessiner ohne Vollerfolg. Der letzte Sieg datiert vom 22. September – ein 2:0 gegen GC!

So gehts weiter: Winterpause! Am Wochenende vom 4. und 5. Februar treffen die Grasshoppers zuhause auf Thun, Lugano gastiert beim FC Basel. Die genauen Anspielzeiten sind noch unbekannt.