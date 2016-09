Nullnummer gegen YB Sion bleibt unter Zeidler weiter ungeschlagen

Das eine oder andere Interview mit Michi Frey ist legendär. Als er nach einer Operation über französische Ärzte sagte: «Da hätte ich auch zum Metzger von Münsingen gehen können.» Daneben stehen schräge Videos von ihm im Netz und Zeichnungen aller Art.

Nur: Mit diesen Kapriolen soll Schluss sein. «Ich bin ruhiger geworden», sagt Frey. Und zeichnen? «Im Moment nicht», sagt er. Schöpferische Pause? «Derzeit habe ich keine Lust drauf. Das ändert sich vielleicht wieder.» Auch Gesangsvideos vom Münsinger wird es vorderhand keine neuen geben. «Ich singe höchstens mal mit Guillaume Hoarau in der Garderobe», erzählt Frey.

Womit wir beim Stichwort wären: Hoarau. Die verletzte Nummer eins im Sturm, die Frey vergessen machen soll, so gut es geht. Die grosse Chance des U21-Internationalen. Dennoch hofft Frey auf eine schnellstmögliche Rückkehr von AirFrance – auch wenn er seinen Stammplatz dann wieder verliert. «Guillaume ist ein Super-Typ. Er hat mir nach meiner Rückkehr zu YB enorm geholfen. Nein, es ist für mich kein Vorteil, wenn er fehlt. Denn als Erstes denke ich immer ans Team. Und dieses gewinnt nun mal mit Hoarau eher.»

Frey weiter: Wenn einer 40 Tore in zwei Saisons mache, dann wisse man, dass er die Nummer eins sei. Und das zu Recht. «Aber er ist 32. Wir haben enorm viele Einsätze. Die muss man dann ein bisschen dosieren. Und genau deshalb hat mich YB zurückgeholt. Dessen bin ich mir bewusst.»

Allzu lange hält die Herrlichkeit also nicht mehr an. Denn Hoaraus Comeback ist für das erste Spiel nach der Nati-Pause vorgesehen, ein Auswärtsauftritt in Lugano am 16. Oktober.

Frey hätte in Luzern bleiben können, die Offerte lag nach dem erfolgreichen halbjährigen Intermezzo nach seinem Weggang von Lille vor. Doch er entschied sich für YB. Wohl nicht nur aus sentimentalen Gründen. Aber auch. «Es war auch ein Herzensentscheid», sagt Frey. «Aber wenn man die Ambitionen des Klubs und das Stadion anschaut, steht YB schon noch vor Luzern», sagt er. Der Lohn ist auch besser. «Ich spreche nicht über die Zahlen. Aber die Offerte von YB war sicher nicht schlechter als jene des FCL.»

Trainer Adi Hütter sagt über Frey: «Einen Hoarau kann er nicht vergessen machen, das liegt auf der Hand. Aber Michi hat die Qualität, Tore zu machen. Nur muss er sich noch besser bewegen. Seine Laufwege ohne Ball gefallen mir noch nicht so recht.» Frey solle weniger von der Seite kommen. «Ich will ihn mehr in der Box sehen.» Box, das ist der Strafraum.

Und wie charakterisiert er ihn als Typen? «Er ist ein eigener Spieler, im positiven Sinn. So einen Typen habe ich noch nie trainiert! Er ist anders als alle anderen. Er saugt alles auf wie ein Schwamm, nimmt enorm viel wahr. Und auch seine Mimik und Gestik sind einzigartig. Manchmal muss man ihn bremsen.»

Und Frey? Nach dem 0:1 in der Europa League gegen Olympiakos Piräus ist er derjenige, der seinen Mann stellt. Der die Fragen nach dem Rausschmiss von Sportchef Fredy Bickel beantwortet. Geduldig geht er von Station zu Station. Bis ihm bei der vierten der Kragen platzt: «Gopf, immer die gliche Frage!», rutscht es ihm vor laufender Kamera raus. Da ist er wieder, der alte Frey.

Heute muss er in Sion ran. Dort gibt Pa Modou nach Schädelbruch sein Comeback. Eigentlich ist das versicherungstechnisch erst 6 Monate nach Verlassen des Spitals erlaubt – das wäre am Montag. Nun, einen Tag zuvor, darf Sions Linksverteidiger dank einer Ausnahmebewilligung ran.