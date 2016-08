Das Spiel:

Die Walliser spielen von Beginn weg aggressiv, offensiv und werden durch einen frühen Treffer belohnt. Die Sittener ziehen ihre Spielweise in der ersten Hälfte durch, bestimmen das Spielgeschehen. Gekas vergibt das 2:0 aus bester Distanz kläglich. Ein Kopfball von Muntwiler an den Pfosten, kurz vor der Pause, bleibt die einzige Vaduz-Chance. Kurz nach dem Seitenwechsel schlägt es erneut hinter Jehle ein. Wenig später sieht Grippo auch noch die gelbrote Karte. Wars das für die Ländle-Kicker? Zehn Minuten vor dem Ende verkürzt Brunner für die Gäste. Zu mehr reicht es aber nicht, Sion hätte durch Konaté sogar nochmals erhöhen können, sein Versuch wird aber auf der Linie geklärt. Sion bringt die Führung über die Zeit, fährt den ersten Dreier unter dem neuen Trainer ein.

Die Tore:

1:0, 7. Minute: Theofanis Gekas. Carlitos bringt einen Freistoss aus weiter Entfernung zur Mitte. Gekas läuft sich frei, schraubt sich hoch und köpft das Leder ins Netz. Keine Chance für Jehle!

2:0, 48. Minute: Carlitos. Was für ein Freistoss des Portugiesen. Er zirkelt den Ball aus 25 Metern in die obere, linke Torecke. Wieder ist Jehle chancenlos.

2:1, 81. Minute: Maurice Brunner. Der ehemalige FCZ-Söldner schliesst einen Konter der Gäste herrlich ab. Er umtanzt Mitrjuschkin und schiebt das Leder ins Tor.

3:1, 90. Minute: Leo. Leo kommt kurz vor Schluss für Konaté. Der Joker erzielt die vorzeitige Entscheidung.

Das gab zu reden: Grosse Verwirrung um die Gelb-Rote Karte gegen Diego Ciccone (55.). Alle sind überrascht, als Hänni nach dem Gelben auch den Roten Karton zückt. Die Vaduzer protestieren heftig. In der Tat schien es so, als habe Hänni in der 47. Minute Grippo Gelb gezeigt – und nicht Ciccone. Offenbar schien es nur...

Der Beste: Carlitos blüht wieder auf! Das liegt zwar nicht primär am Trainerwechsel, sondern an einer erst jetzt richtig überstandenen Verletzung. Die Spiellust des Portugiesen ist augenfällig. Nicht nur assistiert er Gekas zum 1:0 und macht das 2:0 selber. Er rochiert vorne auch und hilft sogar hinten aus. Stark!

Der Schlechteste: Auch wenn Nikolaj Hänni die erste Gelbe gegen Diego Ciccone etwas unglücklich zeigt (weil auch Grippo dort steht): Die Dämlichkeit des Vaduzer Einwechselspielers ist schwer zu übertreffen. Er kommt in der 32. Minute. In der 47. holt er sich Gelb ab. Und in der 55. begeht er an der Mittellinie ein taktisches Foul.

So gehts weiter:

Nach der Nati-Pause empfängt der FC Sion am 11. September den FC Thun. Vaduz reist am selben Tag zum Aufsteiger nach Lausanne.

Sion – Vaduz 3:1 (1:0)

Tourbillon, 6'800 Zuschauer, Sr: Nikolaj Hänni

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Lacroix, Ziegler, Zverotic; Salatic; Mveng, Sierro; Konaté, Gekas, Carlitos

Vaduz: Jehle; Grippo, Muntwiler, Conrad; Hasler, Kukuruzovic, Stanko, Borgmann; Zarate, Costanzo; Turkes

Tore:

7. Gekas (Carlitos) 1:0, 48. Carlitos 2:0, 82. Brunner (Schürpf) 2:1, 91. Leo (Akolo) 3:1

Einwechslungen:

Sion: Akolo (66. für Gekas), Leo (87. für Konaté), Adão (92. für Carlitos)

Vaduz: Ciccone (32. für Stanko), Brunner (58. für Kukuruzovic), Schürpf (75. für Zarate)

Gelbe Karten:

28. Salatic. 47. Ciccone. 65. Lacroix. 88. Costanzo (alle Foul).

Gelb-Rote Karte:

55. Ciccone (Foul)

Bemerkungen:

Sion ohne Pa Modou, Cmelik, Mboyo, Follonier, Ndoye, Boka, Fickentscher, Assifuah (verletzt).

Vaduz ohne Baldinger, Avdijaj, Bühler, Felfel, Janjatovic (verletzt). – 40. Pfosten-Kopfball Muntwiler.