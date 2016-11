Es ist das nächste Schicksalsspiel für Trainer Joe Zinnbauer. St. Gallen gegen Lugano. Die letzte Runde vor der Nati-Pause, im Fussball öfters der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Zinnbauer hofft auf den Befreiungsschlag und sagt: «Wir brauchen die drei Punkte. Je nach Spielverlauf könnten wir aber auch mit einem Punkt leben.»

Aber St. Gallen holte erst einen Auswärtssieg (in Thun). Im Cornaredo gab es seit 1990 keinen Liga-Sieg mehr. Und der letzte Auftritt im Tessin macht auch keinen Mut. In der letzten Runde der letzten Saison siegte Lugano 3:0. Ein exemplarisches Spiel der Zinnbauer-Ära, das sich danach auch in der neuen Saison öfters wiederholte: Ein früher Rückstand, ausbleibende Reaktion und bedenklich emotionslos.

Doch Präsident Dölf Früh, der für seine Haltung im Thun-Heimspiel sogar von den eigenen Fans attackiert wurde, gibt Zinnbauer weiterhin Rückendeckung. «Wir nehmen die Situation sehr ernst. Aber es greift zu kurz, wenn man einfach nur auf den Trainer zielt», sagte Früh zuletzt wiederholt.

Frühs Vergleich mit dem alten Rom

Der Klub-Boss, will sich nicht vom tobenden Umfeld beeinflussen lassen. Beim Sender TVO sagt er: «Es ist bei uns nicht wie im alten Rom, als der Imperator den Daumen senkte und dem unten in der Arena den Kopf abschlagen liess, weil die Leute dies forderten. Bei uns liegt die Kompetenz beim Verwaltungsrat.»

Der Verwaltungsrat der FC St. Gallen AG – hier entscheidet sich Zinnbauers Zukunft. Seit dem Rücktritt von Jakob Gülünay an der GV vor 13 Tagen ist das ehrenamtliche Gremium noch fünfköpfig. Gülünay hatte seinen Rückzug intern schon im Mai angekündigt.

Hinter vorgehaltener Hand heisst es, dass Gülünay im VR am ehesten mal eine andere Meinung vertrat als Früh. Jetzt sitzen neben dem Präsidenten noch Pascal Kesseli (CEO der FCSG Event AG), Anwalt Michael Hüppi (Frühs Vorgänger als Präsident), Unternehmer Martin Schönenberger (wie Früh seit 2010 im VR) und Unternehmensberaterin Brigitta Mettler (Präsidentin FCSG-Frauen) in der Machtzentrale.

Zinnbauer: «Schätze das Vertrauen»

Diese fünf entscheiden alles. Natürlich lassen sie sich bei sportlichen Fragen von Sportchef Christian Stübi beraten. Doch auch Stübi müsste sich fügen, selbst wenn er zum Beispiel bei der Trainerfrage anderer Meinung sein sollte.

Noch hält die Rückendeckung für den angezählten Coach. Zinnbauer sagt: «Ich schätze das Vertrauen der Führung und möchte es mit Erfolg zurückzahlen.»

Doch wie lange hält die Geduld der fünf Entscheider?

Verfolgen Sie die Super-League-Partie zwischen Lugano und St. Gallen ab 13.45 Uhr live im Ticker!