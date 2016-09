Liveticker :  St. Gallen - Lugano

Der junge Mann ist schwer ans Telefon zu kriegen. «Rufe später an», schreibt Albian Ajeti am Dienstag. Tut er nicht. «Melde mich morgen», schreibt er am Donnerstag. Nichts passiert. Dabei gäbe es genug Fragen, die man dem 19-Jährigen gerne gestellt hätte. Hat er seinen Wechsel im Januar vom FCB zum FC Augsburg bereut? Warum hat er in einem halben Jahr nur 36 Bundesliga-Minuten absolviert? Ist der Transfer zu St. Gallen ein Rückschritt? Startet er heute im Heimspiel gegen Lugano durch?

Dass er über das nötige Talent, den nötigen Torriecher verfügt, hat Ajeti in seiner noch jungen Karriere schon bewiesen. Für den FCB hat er in 17 Pflichtspieleinsätzen sechs Tore erzielt und vier vorbereitet. Eine Top-Quote. Zusammen mit einem gewissen Breel Embolo bildet Ajeti im FCB-Nachwuchs jahrelang ein unschlagbares Duo, nicht umsonst stand der Bruder von Ex-FCB-Verteidiger Arlind regelmässig im Kader der Schweizer U21-Nati, nicht umsonst hätte der FCB den Vertrag mit seinem Eigengewächs gerne verlängert.

Doch statt in Basel zu bleiben, wechselt Ajeti im Januar zum FC Augsburg. Vertrag bis 2020. «Wir hätten Albian gerne behalten und haben ihm ein sehr faires Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht. Leider haben dann vor allem die Vorstellungen in sportlicher Hinsicht nicht übereingestimmt», sagte FCB-Sportdirektor Georg Heitz damals. Heisst: Ajeti forderte Einsatzminuten, die Basler konnten ihm diese nicht garantieren.

«So schnell kann es im Fussball gehen. Ich wollte den Schritt ins Ausland jetzt wagen», sagte Ajeti damals im Januar, «und in Augsburg habe ich die besten Voraussetzungen, um mich noch weiter zu entwickeln.» Doch statt in der ersten Mannschaft spielt der Teenager nur in der Regionalliga eine Rolle. Auch in dieser Saison wäre ihm nur die Reservistenrolle geblieben, der neue Coach der Augsburger, Dirk Schuster, sagt, dass Ajeti noch Zeit brauche.

Der Wechsel zurück in die Super League scheint deshalb ein richtiger Schritt zu sein. Ob der albanisch-schweizerische Doppelbürger sein Potenzial endlich zeigen kann?

