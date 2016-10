Nach Cup-Out: Sind Sie am Sonntag noch Trainer, Herr Zinnbauer?

Jetzt bleibt nur noch ein Spiel übrig. Das letzte Spiel der drei Partien in Joe Zinnbauers Woche der Wahrheit. Die ersten zwei gingen verloren. Das Desaster in der Liga bei Luzern und gestern das 1:2-Aus im Cup gegen den FCZ aus der Challenge League.

«Ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag auf der Bank sein werde»

«Man hat gesehen, dass Zürich eine Mannschaft hat, die absolut Sup er-League-tauglich ist. Wenn du die Qualität von Zürich hast, dann schiesst du die Tore. Bei uns ging offensiv zu wenig», sagt Zinnbauer, der in der Woche der Wahrheit weiterhin das Vertrauen der FCSG-Klubführung um Präsident Dölf Früh geniesst.

Im Umfeld wird es nach der vierten Niederlage im fünften Spiel aber immer unruhiger. Das Spiel am Sonntag gegen Thun ist für den Tabellenletzten wegweisend. «Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag auf der Bank sitze», sagt Zinnbauer.

Allerdings nimmt der Gegenwind weiter zu. Nach dem FCZ-Spiel will ein Journalist von Zinnbauer wissen, was sich bei der wöchentlichen Sitzung von Präsident Früh und dem Trainer ergeben habe. Zinnbauer reagiert wie schon nach der Pleite gegen den FCL dünnhäutig auf die Frage nach seiner Person. Er sagt nur: «Ich werde nicht über die Gespräche mit Dölf Früh reden. Es ist alles gesagt.»

Rückendeckung bekommt der Deutsche immerhin von seinem Captain. Toko versichert: «Der Trainer ist kein Thema. Unsere Hoffnung ist sehr gross, dass wir am Sonntag Punkte holen.» An diesen Strohhalm klammert sich auch Zinnbauer: «Wenn wir gegen Thun gewinnen und wenn die Konkurrenz mitspielt, dann könnten wir ein, zwei Plätze nach vorne kommen. Heile Welt herrscht dann aber noch lange nicht.»