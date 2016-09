YB-Sulejmani bricht endlich seinen Frisuren-Fluch!

Doppelpack Sulejmani beim 2:1 gegen den Luzern. Endlich! Ein einziges Törchen hatte der Serbe bislang in dieser Saison geschossen. Beim 1:3 in der Champions-League-Qualifikation gegen Mönchengladbach. Aber in der Meisterschaft? Fehlanzeige!

«Da hatte ich schon einen gewissen Druck», sagt der Serbe. «Nicht von ausserhalb. Von mir selbst.»

Lags an der neuen Frisur, die Miralem seit dieser Saison zur Schau trägt? Kurzgeschoren auf den Seiten. Oben länger, aber zu einem Pony zusammengebunden. Merkwürdige Sache… Hat es eine spezielle Bewandtnis mit diesem Schnitt? Sulejmani verneint. Es habe auch keinen speziellen Grund gehabt. «Einfach so. Um etwas zu ändern. Ein Wechsel ist doch immer gut – oder?»

Lassen wir das mal offen. Und lassen den YB-Flügel antworten, ob es die wichtigste Frau in seinem Leben auch so findet – seine eigene. «Meine Frau? Ne, die ist gar nicht zufrieden mit meinem neuen Style…»