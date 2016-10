Das Spiel:

FCL-Stürmer Itten verpasst nach wenigen Minuten nur knapp die Führung. Der Startschuss für eine attraktive erste Hälfte. Die Innerschweizer mit einem Chancenplus und dem verdienten Ausgleich. Die erneute GC-Führung kommt entgegen dem Spielverlauf. Nach dem Seitenwechsel schwächt sich der FCL selber, Haas sieht zurecht Gelb-Rot. Der anschliessende Freistoss verwerten die Hoppers zum 3:1. Der Mist scheint geführt. Doch Luzern kommt nochmals ran und erzwingt beinahe den Ausgeich – in der 84. Minute knallt ein Schneuwly-Schuss ans Aluminium. Das wars.

Die Tore:

12. Minute, 1:0 | Munsy: Caio haut einen Freistoss in die Torwart-Ecke. FCL-Hüter Zibung lässt den Ball nach vorne abprallen. Dort steht Munsy und der staubt ab.

17. Minute, 1:1 | Rodriguez: Schöner Ball von Christian Schneuwly auf Rodriguez. Der nimmt die Kugel direkt aus der Luft. Vasic kann erst noch klären, doch der Nachschuss sitzt.

36. Minute, 2:1 | Sigurjonsson: Ricardo Costa stellt sich im eigenen Strafraum sehr dumm an. Er holt Sigurjónsson von den Beinen. Klarer Elfer. Der Gefoulte macht diesen cool.

57. Minute, 3:1 | Hunziker: Schöner Freistoss von Källström in den FCL-Straufraum. Dort reagiert Hunziker am schnellsten und schiebt ein.

57. Minute, 3:2 | Neumayr: Lüthi schickt im eigenen Strafraum Marco Schneuwly zu Boden – dumme Aktion des GC-Verteidigers. Der Pfiff kommt umgehend. Neumayr haut das Ding rein.

Der Beste:

GC-Isländer Sigurjonsson. Zwei Tore beim 2:1 gegen Vaduz, heute eines gegen Luzern.

Der Schlechteste:

Antonov. Der GC-Linksverteidiger vergisst vor dem 1:1 Torschütze Rodriguez im Rücken, schaut dann beim zweiten Versuch nur zu. Höchststrafe: Auswechslung nach 26 (!) Minuten.

Das gab zu reden:

Die dämliche Gelb-Rote von FCL-Mittelfeldspieler Haas.

So gehts weiter:

Nach der Nati-Pause ist Luzern am 15. Oktober in Basel beim Leader zu Gast (Samstag, 20 Uhr). Die Hoppers spielen einen Tag später in Sion (13.45 Uhr).

***

GC - Luzern 3:2 (2:1)

Letzigrund, 5400 Fans

SR: Bieri

Bemerkungen:

Luzern-Assistent Patrick Rahmen sitzt gesperrt auf der Tribüne. Strafe für Verlassen der Coaching-Zone im letzten Spiel.

Tore: 12. Munsy (Caio) 1:0. Rodriguez (C. Schneuwly) 1:1. 35. Sigurjonsson (Pen.) 2:1. 56. Hunziker (Lavanchy, Källström) 3:1. 73. Neumayr (Pen.) 3:2.

GC: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesiger, Antonov; Källström; Munsy, Brahimi, Sigurjonsson, Caio; Hunziker.

Luzern: Zibung; Grether, Costa, Puljic, Lustenberger; Neumayr, Haas; Rodriguez, Itten, C. Schneuwly; M. Schneuwly.

Gelb: 19. Basic (Foul). 32. Haas (Foul). 66. Lustenberger (Foul). 73. Lüthi (Reklamieren). 79. Brahimi (Foul). 88. Hyka (Foul).

Gelb-Rot: 56. Haas (Foul).

Auswechslungen:

GC: Lüthi (26. für Antonov). Andersen (68. für Hunziker). Bamert (76. für Lüthi).

Luzern: Hyka (46. für C. Schneuwly). Kryeziu (61. für Itten). Juric (76. für Costa).