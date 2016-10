Luzern mit fünf Lattenschüssen St. Gallen mit drei Gegentoren noch gut bedient!

Das Spiel:

Nach knapp zehn Minuten bringt Tomi Juric den FCL in Führung. St. Gallen wird seinem letzten Tabellenplatz gerecht, kann mit viel Glück (drei Luzerner Lattenschüsse!) das 1:0 über die ersten 45 Minuten retten. Im zweiten Durchgang fällt der längst überfällige zweite Treffer: Als Christian Schneuwly den Deckel zumacht, ist der erste Dreier nach sechs sieglosen Ligaspielen für die Innerschweizer Tatsache.

Die Tore:

9. Minute, 1:0| Tomi Juric tankt sich im Strafraum gegen die Espen-Abwehr durch, überwindet Daniel Lopar aus kurzer Distanz.

57. Minute, 2:0| Nach einem Eckball steigt Captain Tomislav Puljic am höchsten, köpfelt völlig unbedrängt zum 2:0.

68.Minute, 3:0| Zweimal scheitert Christian Schneuwly an der Latte. In dieser Szene landet sein missratener Schuss im Tor. Riesiges Glück.

Der Beste:

Neumayr? Pulic? Die Schneuwlys? Ein Riesenspiel von allen Luzernern!

Der Schlechteste:

Haggui? Wiss? Hefti? Wittwer? Alle St. Galler verdienen sich die zweifelhafte Auszeichnung – ausser Goalie Lopar!

Das gab zu reden:

FCL-Trainer Markus Babbel greift durch. Weil er mit den Trainingsleistungen von Jahmir Hyka nicht zufrieden ist, setzt er den Albaner auf die Tribüne. Das Zeichen kommt an: Die Luzerner zeigen die beste Leistung seit Wochen.

So gehts weiter:

Der Helvetia Schweizer Cup steht wieder an! Luzern muss am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen Cup-Schreck Köniz ran und am Sonntag in der Liga zu Gast in Lausanne. St. Gallen muss am Donnerstag (20.15 Uhr) ebenfalls in die Cup-Hosen. Gegner im Achtelfinal ist Zürich. Am Sonntag empfangen die Espen den FC Thun.

********************************

Luzern – St. Gallen 3:0 (1:0)

Swissporarena, 10'701 Zuschauer, Sr: Sandro Schärer

Luzern: Zibung; Grether, Ricardo Costa, Puljic, Thiesson; Kryeziu, Neumayr, Oliveira, Juric, C. Schneuwly; M. Schneuwly.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Wiss, Haggui, Wittwer; Bunjaku, Gaudino, Toko, Aratore; Buess, Ajeti.

Tore: 9. Juric (Neumayr) 1:0. 57. Puljic (Neumayr) 2:0. 68. C. Schneuwly (Neumayr) 3:0.

Einwechslungen:

Luzern: Haas (62. für Oliveira). Ugrinic (71. für Neuymar). Affolter (77. für Puljic).

St. Gallen: Tafer (56. für Buess). Aleksic (66. für Gaudino). Gelmi (76. für Bunjaku).

Gelbe Karten:

10. Juric (Unsportlichkeit). 30. Thiesson (Foul). 63. Grether (Foul). 66. Aratore (Foul). 90. Wiss (Foul).