Luzern im Wallis ohne Chance Sion geht mit 3:1-Sieg in die Winterpause

Das Spiel:

Einbahnfussball im Tourbillon! Und zwar von A-Z. Die Zeidler-Truppe ist von der ersten Minute an bemüht, die Pleiten-Serie vergessen zu machen. Akolo (7.), Carlitos (8.) und vor allem Adao (23.) verballern schon in der Anfangsphase hochprozentige Chancen. Dann netzt Akolo ein, der Bann ist gebrochen. Chancenlose Luzerner können auch das zweite und dritte Tor der Walliser nicht verhindern. Mit der einzigen Chance gelingt Hyka immerhin etwas Resultatkosmetik. Sion hätte höher siegen müssen. Aber David Zibung im FCL-Kasten ist als einziger Innerschweizer auf der Höhe, vernichtet zahlreiche Sion-Möglichkeiten.

Die Tore:

1:0, 27. Minute | Ecke Sion. Carlitos führt kurz aus auf Akolo. Dieser lässt an der Grundlinie mit zwei Körpertäuschungen drei Luzerner stehen und drischt die Kugel ins lange Eck. Schöne Einzelleistung, hochverdiente Führung.

2:0, 56. Minute | Aus rund 18 Metern donnert Carlitos den Ball mit dem Vollspann ins Luzerner Netz. Traumtor des Portugiesen!

3:0, 66. Minute | Costa rutscht im dümmsten Moment aus, Carlitos spielt das Zauber-Pässchen auf Akolo, welcher alleine vor Zibung die Nerven behält.

3:1, 76. Minute | Marco Schneuwly lanciert Joker Itten, der setzt das Leder an den Pfosten. Hyka staubt ab. Resultatkosmetik. Mehr nicht.

Das gab zu reden:

Der halbgefrorene Rasen im Sittener Tourbillon. Schon nach zehn Minuten unterbricht Bieri die Partie, fragt die beiden Captains, ob sie weiterspielen wollen. Sie wollen. FCL-Assistenztrainer Patrick Rahmen macht seinem Ärger im Pauseninterview mit Teleclub Luft. «Das ist ja nicht anzuschauen!».

Die Statistik:

Nach drei Pleiten in Serie (YB, Basel, St. Gallen) findet Sion zum Siegen zurück. Und dank dem Vollerfolg über Luzern erobern die Walliser auch noch Platz 3 zurück. Luzern geht als Vierter in die Winterpause.

Der Beste:

Carlitos zeigt sich in ausgezeichneter Spiellaune. Der Portugiese ist Dreh-und Angelpunkt bei den Wallisern. Allein sein Tor zur zeitweiligen 2: 0 Führung ist das Eintrittsgeld wert.

Die Schlechtesten:

Die gesamte Luzerner Abwehr ist dem druckvollen Spiel der Zeidler-Elf während des gesamten Spiels nicht gewachsen und kann sich bei Zibung bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

So gehts weiter:

Winterpause! Am Wochenende des 4. und 5. Februar gehts in der Super League wieder weiter. Sion muss bei YB ran, Luzern reist in die Pontaise zu Lausanne. Die genauen Anspielzeiten sind noch nicht fixiert.

************

Sion - Luzern 3:1 (1:0)

SR: Bieri;

Bemerkungen:

Sion: ohne Mveng, Cmelik (alle verletzt), Pa Modou (gesperrt).

Luzern: –

Aufstellungen:

Sion: Mitrjuschkin; Adao, Zverotic, Ziegler, Lüchinger; Salatic; Karlen, Sierro, Carlitos; Akolo, Konaté.

Luzern: Zibung; Costa, Puljic, Affolter; Kryeziu; Grether, Neumayr, Lustenberger; Schneuwly Christian, Schneuwly Marco, Rodriguez.

Einwechslungen:

Sion: Assifuah (72. für Konate), Bia (77. für Carlitos), Leo (78. für Akolo).

Luzern: Hyka (46. für Rodriguez), Ugrinic (46. für Affolter), Itten (63. für Grether).

Gelbe Karten:

21. Affolter (Foul), 36. Lüchinger (Foul), 82. Itten (Foul).