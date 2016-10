Luzern gegen St. Gallen Wer versagt heute?

Luzern

Die grösste Baustelle

Der FCL erhält viel zu viele Tore: 24 in 11 Spielen. Und auch wenn Coach Markus Babbel das Gegenteil behauptet: Die Innenverteidiger Ricardo Costa (35) und Tomislav Puljic (33) machen keinen eingespielten Eindruck. Für Babbel fangen die Fehler weiter vorne an. «Ausserdem haben wir zu viele individuelle Aussetzer.»

Er ist der Hoffnungsträger

10 Spiele, 7 Tore: Marco Schneuwly ist Luzerns offensive Lebensversicherung. Mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Im Schnitt trifft Schneuwly alle 117 Minuten. Zuletzt blieb er sowohl gegen Basel als auch gegen GC ohne Torerfolg. Die Fans können also die Uhr stellen: Der nächste Schneuwly-Treffer ist überfällig.

So reagiert das Umfeld auf die Krise

Platz 2 nach fünf Runden, dann der Absturz mit fünf Niederlagen in sechs Spielen. Und doch bleibt es in Luzern erstaunlich ruhig. Das reinigende Gewitter der letzten 10 Monate hat Wirkung gezeigt: Seit die Alpha-Tiere Rolf Fringer (Ex-Sportchef) und Ruedi Stäger (Ex-Präsident) weg sind, ist Ruhe eingekehrt.

So sehr wackelt der Trainerstuhl

Markus Babbel sitzt trotz der Niederlagenserie fest im Sattel. Er ist das Gesicht des FCL. Seine ruhige Art, seine natürliche Autorität und sein Nimbus als ehemaliger Weltklassespieler machen ihn nahezu unantastbar. Verein und Fans stehen vorbehaltlos hinter ihm.

St. Gallen

Die grösste Baustelle

Das fehlende Konzept. Trotz diversen Transfers fehlt der Mannschaft von Trainer Joe Zinnbauer ein Gesicht. So kommt man saisonübergreifend seit Monaten einfach nicht richtig auf Touren. Gute und schlechte Spiele wechseln sich munter ab – ohne dass die Beteiligten wirklich wissen, was hinter diesem Auf und Ab steckt.

Er ist der Hoffnungsträger

Gianluca Gaudino (19) dürfte heute wieder anstelle von Mario Mutsch spielen. Sprich: St. Gallen hat wieder einen Spieler im Mittelfeld, der das Spiel lenken kann. So wie bei seinem Assist zum 1:0-Siegtor beim letzten Mal in Luzern! Der ganz grosse Hoffnungsträger kommt dann mit Tranquillo Barnetta ab der Rückrunde.

So reagiert das Umfeld auf die Krise

Für viele Fans ist der Fall klar: Trainer Joe Zinnbauer ist der falsche Mann. Der Unmut gegen den Deutschen kocht vor allem nach den beiden Pleiten gegen den kleinen Nachbarn Vaduz hoch. Im Verein selber sieht es anders aus. Präsident Dölf Früh, auch grundsätzlich kein Freund von Entlassungen, attestiert Zinnbauer weiterhin gute Arbeit.

So sehr wackelt der Trainerstuhl

Bei der Führung um Präsident Früh geniesst Joe Zinnbauer viel Kredit. Aber auch der Klub-Boss wird in der heute beginnenden Woche der Wahrheit genau hinschauen. Heute Luzern, am Donnerstag der Cup-Achtelfinal gegen den FCZ und dann gegen Thun! Missraten diese Spiele, ist die erste St. Galler Trainerentlassung seit März 2011 (Uli Forte) nicht mehr auszuschliessen.

