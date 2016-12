Lugano-Coach entlassen :  Renzetti frisst Manzo

Angelo Renzetti konnte seinen Hunger nach einem Trainerwechsel nicht bändigen: Der Lugano-Boss entlässt Andrea Manzo (zu Deutsch Rind). Obwohl die Mannschaft hinter ihm stand.

Der Lugano-Boss bestätigt gegenüber BLICK exklusiv den Wechsel, den er heute nach einem Gespräch mit Manzo gefällt hat. Renzetti: «Nach 11 Spielen in Serie ohne Sieg hatte ich den Wunsch dem Team einen neuen Impuls zu geben. Der Entscheid ist heute gefallen, reifte aber bereits in den letzten Tagen.»

Renzetti hatte in einem Interview mit BLICK bereits am Samstag gesagt, dass ihm beim ehemaligen Coach der U21, der das Amt erst letzten Sommer übernommen hatte, die Persönlichkeit und Autorität fehle. Vor allem in schwierigen Momenten.

Einen Nachfolger hat Renzetti noch nicht gefunden: «Ich werde erst darüber kommunizieren, wenn der Vertrag unterschrieben ist.»