Basel-Flügel mit lupenreinem Hattrick Elyounoussi bodigt Lugano im Alleingang

Das Spiel:

Elyounoussi hier. Elyounoussi da. Elyounoussi überall. Der 22-jährige Norweger stellt mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit alle in den Schatten. Schon nach 105 Sekunden liegen sich die Bebbi in den Armen. Der Beginn eines leiderfüllten Abends für die Gäste aus Lugano. Neuzugang Sadiku lässt seine Klasse zwar hie und da aufblitzen, der Offensivwalze des Ligakrösus haben die Bianconeri aber nichts entgegenzusetzen – und im Notfall macht FCB-Goalie Vaclik die Schotten dicht. Neo-Coach Paolo Tramezzani bezahlt bei seinem ersten Spiel an der Seitenlinie Lehrgeld, während Urs Fischer die Rückrunde nach Mass in Angriff nimmt.

Die Tore:

2. Minute, 1:0 | Mohamed Elyounoussi: Captain Delgado zieht ins Zentrum, lanciert Steffen steil. Dessen Schuss pariert Salvi, Elyounoussi läuft parallel mit und drückt den Abpraller über die Linie.

23. Minute, 2:0 | Mohamed Elyounoussi: Bedient von Zuffi hämmert der Norweger die Kugel staubtrocken in die Maschen. Die Abwehrbemühungen von Salvi sind umsonst.

36. Minute, 3:0 | Mohamed Elyounoussi: Eine Steffen-Flanke von rechts segelt in den Fünfmeterraum, dort zeigt sich Elyounoussi auch per Kopf gnadenlos – der lupenreine Hattrick ist perfekt!

86. Minute, 4:0 | Marc Janko: Michael Lang hat auf dem linken Flügel alle Zeit der Welt, bedient im Strafraum den Ösi-Knipser, der sich nicht zweimal bitten lässt.

Der Beste:

Mohamed Elyounoussi. Drei Tore in 36 Minuten! Der Super-Elch aus Norwegen beschert dem FCB den Super-Abend.

Der Schlechteste:

Bruno Martignoni. Der Verteidiger muss unaufgewärmt nach 4 Minuten einspringen. Und wird von Elyounoussi eiskalt geduscht.

Das gab zu reden:

Tolle Nachrichten aus Bebbi-Sicht gibts schon vor Spielbeginn: Matias Delgado hängt noch eine Saison an, verlängert sein Arbeitspapier bis 2018. Dies feiert er gleich mit dem Einleiten des Führungstreffers.

So gehts weiter:

Der FC Basel gastiert am nächsten Samstag ab 17.45 Uhr in Thun. Lugano lädt am gleichen Tag (20 Uhr) zum Tanz gegen die Grasshoppers.

**********

Basel – Lugano 4:0 (3:0)

23'439 Fans, St. Jakob Park

SR: San

Tore: 2. Elyounoussi 1:0. 23. Elyounoussi 2:0. 36. Elyounoussi (Steffen) 3:0. 85. Janko (Lang) 4:0.

Bemerkungen: Basel ohne Bua (krank), Xhaka (gesperrt).

Basel: Vaclik 4; Lang 5, Suchy 5, Balanta 5, Petretta 5; Fransson 4, Zuffi 4; Elyounoussi 6, Delgado 5, Steffen 5; Sporar 4.

Lugano: Salvi 3; Mihajlovic 3, Roullier 3, Sulmoni 3, Jozinovic - ; Crnigoj 3, Sabbatini 4, Mariani 4; Alioski 3, Sadiku 4, Carlinhos 3.

Gelbe Karten: 11. Alioski, 45. Balanta (beide Foul).

Einwechslungen:

Basel: Callà (66. für Steffen), Janko (78. für Sporar), Pickel (87. für Delgado).

Lugano: Martignoni (2; 4. für Jozinovic), Mizrachi (79. für Carlinhos)