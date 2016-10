Live ab 17.45 Uhr Hält die Thun-Serie im Kellerduell?

Eigentlich ist der heutige Kellerkampf ein knallhartes Duell auf Augenhöhe. Schlusslicht Thun gastiert beim Achten Vaduz. Nur ein Punkt trennt die Teams.

In der Statistik trennen Vaduz und Thun aber Welten! Die Berner Oberländer haben in 13 Spielen noch nie gegen Vaduz verloren. Egal, ob in der Super League, Challenge League oder Europa League!

Hält die Serie heute ein 14. Mal? Thun-Trainer Jeff Saibene (48): «Wir können uns davon nichts kaufen. Wir müssen ans Limit gehen. Beide Mannschaften haben das letzte Spiel gewonnen und können mit Selbstvertrauen antreten.»

Saibene baut auf die Forschritte in den letzten drei Partien. «Jetzt haben wir unsere unerfahrene Mannschaft auf dem Niveau, auf dem wir sie haben wollen», sagt er. (md)

Die Partie Vaduz-Thun gibts ab 17.45 Uhr im Liveticker auf BLICK.