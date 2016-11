Das Spiel:

YB trifft auf der Pontaise schon nach 20 Sekunden zur Führung. Doch der Schick-Treffer wird wegen eines Schubsers von Hoarau im Strafraum nicht gegeben. Der Weckruf für Lausanne! Danach hat der Aufsteiger klar mehr Spielanteile und könnte seinerseits nach acht Minuten in Front liegen: Pak zieht alleine auf Mvogo zu, umkurvt den YB-Goalie und scheitert vor dem leeren Kasten. Mbabu rettet für seinen Keeper auf der Linie. Während der erste Durchgang klar dem Aufsteiger gehört, steigern sich die Gäste in Hälfte zwei – wenn auch ohne zu glänzen. Coach Hütter nimmt in der Pause Stürmer Gerndt raus, bringt Aebischer für den Schweden und lässt im 4-3-3-System spielen. Mit Erfolg! Nach dem Seitenwechsel trifft Hoarau zur Führung. Doch kurz vor Schluss sieht es danach aus, als würden YB die drei Punkte nochmals aus der Hand gleiten. Doch YB hat Hoarau.

Die Tore:

0:1, 56. Minute: Die Berner kombinieren sich von Mvogo über Lecjaks, Sanogo und Sulejmani in den Strafraum des Heimteams. Sulejmani findet mit seiner Flanke den heranstürmenden Guillaume Hoarau, der Kevin Martin im Lausanne-Tor aus kurzer Distanz keine Chance lässt.

1:1, 87. Minute: Aus der zweiten Reihe nimmt Nassim Ben Khalifa Mass und drischt den Ball aufs Tor. Mvogo fliegt umsonst – vom Pfosten springt der Ball ins Tor. Ausgerechnet Ben Khalifa, der im YB-Trikot keinen Blumentopf getroffen hat.

1:2, 88. Minute: Nicht einmal eine Minute nach dem Ausgleich folgt der zweite Streich von Guillaume Hoarau. Aus spitzem Winkel drischt der Franzose den Ball traumhaft unter die Latte. Was für ein Traumtor!

Der Beste:

Guillaume Hoarau, der YB Goalgetter macht seine Arbeit, erzielt aus zwei Torchancen zwei Tore.

Der Schlechteste:

Alexandre Pasche, der ehemalige YB-Spieler bringt bei Lausanne kein Bein vor das andere.

Das gab zu reden:

YB-Bertone steigt mit offener Sohle gegen Lausannes Dominguez ein! Mit der Verwarnung ist der Berner gut bedient.

Das Drama des Tages:

Am 6. August verletzt sich Aussenverteidiger Sven Joss (22) mit Thun im Derby gegen YB. Zwei Tage später holen ihn die Young Boys zurück, weil Florent Hadergjonaj in die Bundesliga wechselt. Seither arbeitet Joss für sein Debüt. Gegen Lausanne ist es endlich soweit. Bitter: Nach 11 Minuten muss Joss verletzt raus und fasst sich ans Knie.

So gehts weiter:

Am Samstag kommts um 20 Uhr zum Knaller in der Super League: Meister Basel ist für den Spitzenkampf zu Gast in Bern. Lausanne empfängt am Sonntag GC um 13.45 Uhr.

****************

Lausanne – YB 1:2 (0:0)

Pontaise – 5040 Fans; SR: Amhof

Tore:

55. Hoarau (Sulejmani) 0:1. 87. Ben Khalifa 1:1. 88. Hoarau 1:2.

Bemerkungen:

Lausanne ohne Margairaz, Frascatore, Esnaider, Lotomba, Blanco (verletzt), YB ohne Ravet, Rochat, Wüthrich, Zakaria, Kubo (verletzt).

Gelbe Karten:

33. Bertone, 36. Sanogo, 57. Araz, 61. Campo 74. Mbabu, 84. Von Bergen (alle Foulspiel).

Einwechslungen:

Lausanne: Torres (68.für Pak). Tejeda (68.für Dominguez). Ben Khalifa (76.für Pasche).

YB: 12. Lecjaks (12.für Joss). Aebischer (46.für Gerndt). Sutter (80.für Sulejmani).