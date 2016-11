Das Spiel:

Rasanter Beginn im Joggeli: Chancen hüben wie drüben. Unter anderem muss FCB-Balanta auf der Linie klären. Basel hat aber mehr Spielanteil, mehr Möglichkeiten. Deshalb ist Lausannes Führung etwas überraschend. Nach dem Seitenwechsel drückt der Meister auf den Ausgleich. Die beste Chance hat allerdings wieder Lausanne, als Torres alleine vor Vaclik vergibt. Insgesamt ist der FCB zu wenig bestimmend, zu wenig gefährlich. Und trotzdem gelingen den Baslern in der Nachspielzeit zwei Treffer! Ganz bittere Pille für den Aufsteiger...

Die Tore:

0:1, 42. Minute: Elton Monteiro schickt einen Ball in die Tiefe, das Leder rutscht Suchy unter dem Schlappen durch. Juve-Leihgabe Francesco Margiotta erbt und drischt das Leder trocken in die Maschen. Schöner Treffer!

1:1, 91. Minute: Elyounoussi flankt, Marek Suchy macht seinen Bock wieder gut und trifft zum Ausgleich!

2:1, 92. Minute: Ja gibts denn das? Basel macht weiter, Steffen spielt den Ball flach in die Mitte, wo Strafraum-Kobra Marc Janko goldrichtig steht und zum Sieg einschiesst!

Der Beste: Francesco Margiotta. Die Juve-Leihgabe erzielt seinen 7. Saisontreffer und ist auch sonst ein steter Unruheherd. Starke Leistung.

Der Schlechteste: Mohamed Elyounoussi. Lässt in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten liegen. Mindestens eine muss drin sein.

Das gab zu reden: Nur rund 25'000 Fans sind im Joggeli zugegen. Für Basler Verhältnisse wenig. Wird der Erfolg langsam langweilig?

So gehts weiter: In der Super League gehts erst in zwei Wochen weiter. Nach der Nati-Pause trifft Basel am Samstagabend (19.11.) um 20 Uhr zuhause auf Vaduz. Lausanne gastiert am Sonntag (20.11.) um 13.45 Uhr in St. Gallen.