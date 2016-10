Lausanne-Custodio fliegt vom Platz Fassnacht schiesst Thun vom Tabellenende weg

Das Spiel:

Die Thuner kommen nach kurzen Startschwierigkeiten gut in die Partie, lassen Lausanne nicht in die gefährlichen Zonen vorstossen. Die Berner Oberländer sind besser, Fassnacht kommt dem Führungstreffer zweimal am nächsten. Nach der Pause gelingt aber beinahe den Lausannern das erste Tor: Araz kommt gegen Glarner zu Fall – Penalty! Ein harter Entscheid, der jedoch keine Rolle spielt, weil Torres an Faivre scheitert. Nach der Roten Karte gegen Custodio bestimmt Thun die Partie souverän und bringt die Führung über die Zeit. Mit dem verdienten Sieg verabschieden sich die Thuner mindestens bis Sonntag vom Tabellenende.

Das Tor:

73. Minute, 1:0: Facchinetti bringt einen Freistoss zur Mitte. Dort reagiert Fassnacht am Schnellsten und bugsiert den Ball ins Tor.

Der Beste: Christian Fassnacht. An praktisch allen gefährlichen Thuner Szenen beteiligt, geht immer wieder in den Abschluss. Macht das längst fällige 1:0.

Der Schlechteste: Marcus Diniz. Der Lausanne-Verteidiger ist mit Fassnacht heillos überfordert und muss nach 76 Minuten unter die Dusche.

Das gab zu reden I: Nach 24 Minuten köpft Fassnacht eine Freistossflanke ins Netz. Doch der Thuner Jubel verhallt sogleich wieder. Vermutlicher Grund: Die aus dem Offside startenden Hediger und Bigler sollen Fassnachts Lausanner Gegenspieler geblockt und so behindert haben. Ref Sandro Schärer will sich unmittelbar nach der Partie nicht äussern.

Das gab zu reden II: Nach einer Stunde grätscht Custodio an der Mittellinie Tosetti um. Schiri Schärer zeigt Gelb, Custodio zeigt dem Schiri den Vogel – und muss darum vorzeitig unter die Dusche.

So gehts weiter: Thun muss am nächsten Samstag nach Vaduz (17.45 Uhr) zum nächsten Kellerduell. Lausanne empfängt am Sonntag, 23. Oktober den FC Sion (16 Uhr).

**********************

Thun - Lausanne 1:0 (0:0)

Arena Thun – 4771 Fans. – SR: Schärer.

Tor: 73. Fassnacht (Facchinetti) 1:0.

Gelbe Karten: 37. Monteiro, 52. Gétaz, 60. Custodio (Foulspiel). 50. Manière (Reklamieren). 90. Faivre (Unsportlichkeit).

Rot: 60. Custodio (Schiedsrichter-Beleidigung)

Lausanne: Pak (65.für Torres). Margairaz (65.für Campo). Pasche (76.für Diniz).

Thun: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Geissmann, Bigler; Fassnacht, Sorgic.

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Diniz; Custodio; Lotomba, Campo, Araz, Gétaz; Margiotta, Torres.

Einwechslungen: Thun: Rapp (72.für Sorgic). Ferreira (76.für Tosetti). Peyretti (90.für Fassnacht).

Bemerkungen: Thun ohne Schirinzi, Schindelholz, Zino (verletzt), Lausanne ohne Blanco (verletzt). 47. Torres verschiesst Foulpenalty.