Lausanne-Celestini nach sechs Pleiten in Serie: «Was soll ich ändern?»

Das 1:2 gegen YB ist die sechste Pleite in Serie. Was ist in Lausanne los?

Fabio Celestini: Gegen YB haben wir das Spiel erst in der Schlussphase verloren. Wie zuvor auch zweimal gegen Basel, gegen Luzern oder in Thun. Wir waren bei allen Niederlagen nie wirklich die schlechtere Mannschaft. Manchmal waren wir sogar die bessere. Was soll ich denn da ändern, wenn wir den Gegnern immer ebenbürtig sind?

Sie ändern also nichts?

Es gibt nichts viel zu ändern. Wir müssen weiterhin so spielen, wie wir es können. Aber jeder muss zwei, drei Prozent mehr Gas geben. Jeder muss mit vollem Enthusiasmus und ganzer Aggressivität ans Werk gehen. Es wäre für mich viel einfacher, alles auf den Kopf zu stellen, wenn wir die Spiele klarer verloren hätten. Oft war einfach das Glück nicht auf unserer Seite. Aber wir waren nie chancenlos.

Wie kommt Lausanne gegen GC und Vaduz wieder zu Punkten?

Unsere Chancenauswertung muss besser werden. Und wir müssen bei den Karten aufpassen. Mit den Roten Karten haben wir uns keinen Dienst erwiesen. So haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Besonders ärgerlich waren auch die Gegentore in Basel, die wir auf dumme Weise bekommen haben.