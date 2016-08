GC-Kamberi zu Karlsruhe

In den Herzen der GC-Fans wird Florian Kamberi für ewig seinen Platz haben. Grund: Am 2. August 2015 schiesst das Talent aus Lachen SZ nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung GC zum 3:2-Derbysieg. Es ist damals der erste Triumph gegen den Stadtrivalen nach fünf Pleiten in Serie.

Jetzt melden verschiedene Quellen aus Deutschland: Zweit-Bundesligist Karlsruher SC leiht den Schweizer U21-Internationalen für ein Jahr aus.

KSC-Sportchef Jens Todt: «Florian ist fussballerisch gut, beweglich, körperlich stark. Er hat in der Schweiz bewiesen, was er kann.«

Nach dem Kauf von Haris Tabakovic (im Januar) und der Verpflichtung von Thun-Stürmer Ridge Munsy auf diese Saison sind die Einsatz-Chancen von Kamberi gesunken.