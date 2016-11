Last-Minute-Ausgleich gegen YB Marco Schneuwly rettet Luzern einen Punkt

Das Spiel:

Luzern startet aktiver. Doch YB kommt zu zwei Topchancen: Nuhu und Hoarau scheitern am glänzend aufgelegten Zibung. Nach dem FCL-Führungstor sind die Gäste hellwach. Noch vor der Pause vergeben sie weitere gute Möglichkeiten, zwei Mal küsst das Leder die Torumrandung. Ravets Ausgleich ist längst überfällig. Die Partie bleibt animiert. Die Young Boys behalten die Überhand, Hoarau und Co. schiessen den vermeintlichen Siegtreffer durch Kubo, doch Marco Schneuwly gleicht noch aus. Wahnsinn!

Die Tore:

1:0, 32. Minute: Nicolas Haas lässt zuerst Nuhu stehen, dann profitiert er davon, dass Von Bergen der Ball verspringt. Plötzlich steht er alleine vor Mvogo. Haas lässt sich dabei nicht zweimal bitten und schiebt gekonnt zur Führung ein.

1:1, 47. Minute: Lecjaks wirft ein, Sanogo legt auf Yoric Ravet ab und der Franzose trifft flach in die linke untere Ecke. Zibung hat keine Abwehrchance.

1:2, 86. Minute: Ravet flankt den Ball ins Zentrum des Sechzehners, wo Kubo YB vermeintlich zum Sieg köpfelt. Aber: Der Japaner startet knapp aus Offside-Position. Das Tor hätte nicht zählen dürfen.

2:2, 92. Minute: Marco Schneuwly steigt im Kopfball-Duell höher als Hoarau und bringt den Ball herrlich in den Maschen unter.

Das gab zu reden: FCL-Coach Markus Babbel knallhart: Er schickt Vizecaptain Tomislav Puljic aus disziplinarischen Gründen auf die Tribüne, ebenso den neuverpflichteten Francisco Rodriguez, mit dessen Trainingsleistungen Babbel nicht zufrieden ist.

Der Beste: YB-Goalie Yvon Mvogo – stark in der Luft, überragend auf der Linie!

Der Schlechteste: YB-Captain Steve von Bergen: Langsam – auch gedanklich!

Statistik: Mit einem Sieg hätte Luzern punktemässig zu den Bernern aufschliessen können. Das misslingt. Unterdessen verliert YB leicht den Anschluss an den zweiten Platz: Sion hat neu drei Punkte Vorsprung.

So gehts weiter: Nach der Nati-Pause empfängt Luzern am Sonntag um 16 Uhr den FC Lugano (20.11.). Am gleichen Tag spielt YB zuhause gegen Sion (13.45 Uhr).