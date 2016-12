Last-Minute-Ausgleich gegen Lausanne Vaduz dank Skandal-Penalty zum Remis!

Das Spiel:

Müder Kick im Rheinpark. Nennenswerte Aktion in Durchgang eins? Negativ. Nach dem Seitenwechsel dann tatsächlich Aufregung im Stadion: Pascal Schürpf verpasst die Führung aus bester Position. Und nach rund einer Stunde vergibt Zarate alleine zwei Meter vor dem Kasten – Vaduz müsste führen. Eher aus dem Nichts dann der Treffer für Lausanne. Ein glückliches Slapstick-Tor – das passt zur Partie. Auch der Skandal-Pfiff von Schiedsrichter Fähndrich ist bezeichnend. Letztlich ist die Punkteteilung verdient.

Die Tore:

67. Minute, 0:1 | Nassim Ben Khalifa: Campo zieht aus rund 20 Metern ab. Per Rücken von Ben Khalifa findet der Ball den Weg über Goalie Siegrist ins Tor.

94. Minute, 1:1 | Moreno Costanzo: Nach dem Skandal-Pfiff lässt sich Costanzo vom Punkt nicht zweimal bitten.

Der Beste: Maurice Brunner. Der Vaduzer Aussenverteidiger scheint über das Eis zu fliegen. «Ich schaute vorher, wo es kein Eis hat», sagt er und lacht.

Der Schlechteste: Schiedsrichter Lukas Fähndrich. Er hat die Partie im Griff. Dann leistet er sich in der letzten Sekunde den Fehlentscheid des Jahres!

Das gab zu reden: In den letzten Sekunden des Spiels springt im Lausanne-Strafraum der Ball an die Hand von Vaduz-Stürmer Pascal Schürpf. Schiedsrichter Fähndrich entscheidet aber auf Elfmeter für die Gastgeber aus dem Ländle! Krasser Fehlentscheid.

So gehts weiter: Das war die letzte Partie für die beiden Teams in diesem Jahr. Nach der Winterpause gehts am 4./5. Februar 2017 weiter. An diesem Wochenende trifft Vaduz zuhause auf St. Gallen, Lausanne empfängt Luzern.

*********

Vaduz – Lausanne 1:1 (0:0)

Rheinpark Stadion, 2982 Fans.

Tore: 67. Ben Khalifa (Campo) 0:1. 94. Costanzo (Penalty).

Bemerkungen:

Vaduz ohne: Burgmeier (gesperrt). Grippo, Janjatovic (verletzt). Turkes, Göppel (krank). Avdijaj, Baldinger, Chande, Strohmaier (alle n.i.A.).

Lausanne ohne: Araz(gesperrt). Blanco, Frascatore, Esnaider, Lotomba, Tejeda (alle verletzt). Kololli, Da Silva (n.i.A.).

Vaduz: Siegrist; Brunner, Konrad, Bühler, Borgmann; Kukuruzovic, Muntwiler, Stanko; Felfel, Costanzo, Schürpf.

Lausanne: Martin; Diniz, Manière, Gétaz; Campo, Custodio, Pasche; Ben Khalifa, Torres, Margiotta.

Einwechslungen:

Vaduz: Zarate (3; 46. für Felfel), Mathys (76. für Stanko).

Lausanne: Pak (61. für Torres), Margairaz (77. für Margiotta), Yang Yang (87. für Ben Khalifa).

Gelb: 28. Torres. 88. Manière. 90. Martin (Zeitverzögerung).