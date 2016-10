Kubi knallhart zu unserer «Baller-Liga» :  «Tore sind Produkte krasser Fehler»

Wir haben zwar eine Spektakel-Liga. Die Tore fallen am Laufmeter. Und doch ist sie nicht spektakulär. Ist das nun paradox? Nein, ist es nicht. Leider.

Denn am Ursprung dieser Torflut stehen überforderte Defensivabteilungen, technisch schwache Verteidiger, taktisch überforderte Abwehrverbunde. Die Tore fallen dann zuhauf – aber nicht aufgrund offensiver Brillanz der Stürmer, sondern als Produkt von krassen Fehlern. Unsere Liga ist keine Traumliga.

Natürlich ist der Wille vieler Teams da, offensiv zu spielen. Der ist auch aller Ehren wert. Aber dass sie damit oft Erfolg haben, ist erst der zweite Grund für die Torflut. Und deshalb sind die Spiele trotz der beeindruckenden Anzahl an Toren nicht oft spektakulär. Es ist kein Calcio Champagne.

Wenn ich in meine Zeit zurückblende, so kann ich mich nicht daran erinnern, jemals so viel Raum vorgefunden zu haben, wie es die Spieler in der Super League derzeit tun.

Die Fans haben ein feines Sensorium. Sie lassen sich nicht durch die Torflut blenden. Denn trotz dieser werden sie oft enttäuscht. Weshalb es einfach zu erklären ist, dass die Zuschauerzahlen trotz «Spektakel-Liga» stagnieren und nicht in den Himmel schiessen. Fehler werden in jeder Liga gemacht. Bei uns nur ein bisschen öfters.