Kubilay Türkyilmaz: Ricardo Cost ist Abwehr-Risiko für den FC Luzern

Den Typ Spieler wie Ricardo Costa, der am Ende einer grossen Karriere steht, holt man in die Schweiz, um eine junge Mannschaft zu führen. Eine Idee, die durchaus okay ist. Stellt sich bloss die Frage: Wie motiviert ist er?

Es gibt gute Beispiele dafür und schlechte. Costa, der Champions-League- und Uefa-Cup-Sieger, der portugiesische und deutsche Meister, ist kein gutes Beispiel. Wenn ich ihn so sehe, werde ich das Gefühl nicht los, dass er nicht die richtige Mentalität an den Tag legt.

Das ist etwas, das man als Klub-Verantwortlicher vorher nicht wissen kann. Aber es gibt einen einfachen Trick, um das Risiko zu minimieren: Gib solch einem Spieler einen Halbjahres-Vertrag. Nimmt er an, weisst du, dass er bereit ist, sich nochmals zu zerreissen, um länger bleiben zu können. Lehnt er ab, ist er nur aufs Altersgeld aus. Dann lässt man besser einen Jungen spielen.

Costa ist für mich ein Beispiel für einen altgedienten Spieler, der glaubte, in unserer Super League leichtes Geld aufs Alter hin verdienen zu können. Ein Typus, den man für ausgestorben hielt. In Mode war er vor 30 Jahren, mit Spielern wie Tardelli und Antognoni.

Und wenn man das Risiko mit einem Altstar eingeht, dann bitte mit einem, der für Spektakel sorgt. Mit einem, für den die Fans ins Stadion kommen. Einen wie Matias Delgado. Wegen Costa kommt keiner.