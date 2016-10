Das Spiel:

Die Lausanner finden besser in die Partie. Nach zehn Minuten lenkt Lugano-Hüter Salvi einen Schuss von Campo an die Latte! Lausanne macht mehr fürs Spiel und geht verdient in Führung. Ein Lebenszeichen der Tessiner folgt nach rund einer halben Stunde. Alioski sieht seinen Schuss von Lausanne-Hüter Da Silva an die Latte gelenkt. Im Gegenzug kann Lausanne die Führung ausbauen. Der Penalty kurz vor der Pause bringt die Entscheidung. Das 4:0 in Halbzeit zwei krönt die gute Leistung der Lausanner.

Die Tore:

25. Minute, 1:0 | Diniz: Campo findet mit einer herrlichen Flanke den Kopf von Diniz. Und der lässt Lugano-Hüter Salvi keine Chance.

35. Minute, 2:0 | Araz: Schneller Konter der Lausanner. Margiotta kann im Strafraum für Araz auflegen. Und der haut den Ball von rund 16 Metern in den Winkel. Salvi ist noch dran.

38. Minute, 3:0 | Custodio: Pak wird im Strafraum von Jozinovic gelegt. Klarer Elfer! Custodio lässt sich nicht zweimal bitten.

70. Minute, 4:0 | Margiotta: Das geht zu einfach. Margiotta kann den Ball vor dem Sechzehner annehmen, vorlegen und in die weite Ecke schlenzen.

91. Minute, 4:1 | Piccinocchi: Der Ehrentreffer ist Tatsache. Alioski trifft erst nur den Pfosten. Piccinocchi staubt ab.

Der Beste:

Olivier Custodio, der Kapitän ist die Schaltzentrale im grossartigen Lausanner Kollektiv. Und übernimmt mit dem Penaltyschuss auch Verantwortung.

Der Schlechteste:

Rodrigo Aguirre, der argentinische Stürmer von Lugano bringt kein Bein vor das andere.

Das gab zu reden:

Heikle Szene im Lausanner Strafraum. Luganos Alioski wird von Diniz beim Stand von 0:0 von den Beinen geholt. Der Pfiff bleibt aus – die Wiederholung zeigt: zurecht!

So gehts weiter:

Es folgt die Nati-Pause. Danach gehts am 15. Oktober weiter. Lausanne reist dann nach Thun (Samstag 17.45 Uhr), Lugano empfängt tags darauf die Young Boys (16 Uhr).

***

Lausanne - Lugano 4:1 (3:0)

Pontaise – 3600 Fans

SR: Klossner

Tore: 25. Diniz (Campo) 1:0. 35. Araz (Margiotta) 2:0. 38. Custodio (Foulpenalty) 3:0. 70. Margiotta (Torres) 4:0. 91. Piccinocchi (Alioski) 4:1.

Bemerkungen:

Lausanne ohne Castella, Kololli (verletzt), Margairaz (gesperrt).

Lugano ohne Padalino, Culina (verletzt).

Lattenschüsse: 11. Campo, 34. Alioski, 73. Ceesay.

Pfostenschuss: 91. Alioski

Gelbe Karten: 37. Jozinovic, 64.Mihajlovic (beide Foulspiel). 73. Aguirre (Unsportlichkeit).

Einwechslungen:

Lausanne: Torres (61.für Pak). Pasche (65.für Campo). Esnaider (80.für Margiotta).

Lugano: Ceesay (56.für Rosseti). Mazrachi (75.für Sabbatini). Rey (75.für Mariani).