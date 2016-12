Vaduz steht mit 15 Punkten am Tabellenende. Den Liechtensteinern fehlen aber lediglich sechs Zähler auf den Tabellenfünften GC – enger Abstiegskampf in der Super League.

Gegen Lausanne wollen und können die Vaduzer mit einem Sieg die Rote Laterne abgeben. Die Lausanner haben aktuell zwei Punkte Vorsprung auf das Team aus dem Ländle.

Aber Lausanne steckt in einer Krise: Die letzten sieben Spiele gingen verloren. Der letzte Sieg liegt schon über zwei Monate zurück. Hagelt es auch im Rheinpark-Stadion in Vaduz eine Niederlage, so rutscht die Celestini-Elf ans Tabellenende – zumindest über Nacht.

Schiesst sich Lausanne aus der Krise? Oder kann Vaduz die Rote Laterne abgeben? (mam)

Verfolgen Sie das Duell ab 17.45 Uhr live im Ticker auf BLICK.