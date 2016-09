Das Spiel:

YB sucht die Offensive. Vaduz igelt sich in diesem wenig berauschenden Spiel ein (das überrascht nach dem 0:5-Debakel in Lausanne nicht). Zwei Mal taucht Kubo gefährlich vor Super-League-Debütant Siegrist auf. Nach einer halben Stunde traut sich auch das Heimteam in die Hälfte der Gäste, Ciccone zwingt Mvogo zu einer starken Parade. Sulejmani hat nach dem Seitenwechsel die Führung auf dem Fuss, Siegrist pariert. Auch Rochat, der plötzlich alleine vor dem U17-Weltmeister von 2009 steht, kann YB nicht erlösen. So bleibts beim mageren 0:0. Wie schon in der letzten Saison (zwei Mal 1:1) nimmt das Hütter-Team nur einen Punkt aus dem Liechtenstein mit nach Hause.

Die Tore:

Fehlanzeige!

Das gab zu reden:

Gegen Piräus war es das «Siegenthaler raus»-Transparent. Im Cup gegen Bazenheid ein Banner mit der «Grounding»-Botschaft. Und auch in Vaduz unterstreichen die YB-Fans erneut, was sie vom Theater rund um die Entlassung von Sportchef Fredy Bickel halten. «Spektaku ufem Rase statt Zirkus ir Teppichetage», steht auf dem Banner vor dem Gästesektor.

Der Beste:

Benjamin Siegrist. Der U17-Weltmeister-Goalie lässt sich bei seinem Super-League-Debüt die fehlende Spielpraxis nicht anmerken. Souverän hält er den Vaduz-Kasten dicht.

Der Schlechteste:

Michael Frey. Vom YB-Stürmer sieht man 90 Minuten lang nichts. Keine Torchance.

So gehts weiter:

Am Sonntag (13.45 Uhr) gastiert Vaduz im Letzigrund, spielt gegen GC. YB reist ins Tourbillon zum FC Sion (16.00 Uhr).

***************

Vaduz – YB 0:0

Rheinpark Stadion, 3'832 Fans, SR: Fähndrich

Tore: –

Vaduz: Siegrist; Hasler, Grippo, Konrad, Göppel; Stanko, Muntwiler, Ciccone; Turkes, Costanzo, Schürpf.

YB: Mvogo; Sutter, Von Bergen, Rochat, Lecjaks; Sulejmani, Bertone, Zakaria, Ravet; Kubo, Frey.

Gelbe Karten: 21. Frey. 69. Grippo. 83. Brunner. 88. Muntwiler (alle Foul).

Auswechslungen Vaduz: Brunner (59. für Turkes). Kukuruzovic (64. für Stanko). Zarate (90. für Costanzo).

Auswechslungen YB: Schick (74. für Kubo).

Bemerkungen: Vaduz ohne Jehle (gesperrt), Felfel, Janjatovic, Baldinger (alle verletzt), Pfründer, Strohmaier, Avdijaj, Cecchini, Bühler, Messaoud (alle nicht im Aufgebot). YB ohne Hoarau, Gerndt, Seferi, Wüthrich, Sanogo, Joss, Benito (alle verletzt), Vilotic, Gajic, Fekete, Obexer (alle nicht im Aufgebot).