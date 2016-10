Düstere Tage im Berner Oberland: Der FC Thun liegt in der Tabelle auf dem letzten Platz. Und auch in der Kasse sieht es nicht gut aus. «Unsere Lage ist so ernst wie nie», sagt Präsident Markus Lüthi am Freitag der «Berner Zeitung». Die Thuner suchen wieder einmal dringend Geld.

Ausgerechnet jetzt müssen die Berner Oberländer gegen Lausanne ran. Der Aufsteiger liegt nach zehn Spieltagen überraschend auf dem zweiten Platz und begeistert mit spektakulärem Offensivfussball – im Schnitt fallen bei Lausanne-Spielen mehr als vier Tore. Nur Meister Basel (30 Treffer) hat bislang mehr Tore als Lausanne (24) erzielt.

Etwas Hoffnung dürfte den Thunern indes das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams machen. Ein Drittel seiner bisherigen zwölf Saisontore hat das Saibene-Team gegen die Waadtländer erzielt: In Lausanne holten die Berner Oberländer dank dem Last-Minute-Ausgleich von Peyretti immerhin ein 4:4-Unentschieden. (eg)

Verfolgen Sie die Partie ab 17.45 Uhr im BLICK-Liveticker!