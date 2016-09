Christen müssen möglicher Meisterfeier des FC Basel weichen

Die Chance ist gross, dass der FC Basel am 2. Juni 2017 erneut den Schweizer Meistertitel gewinnt – und nach dem letzten Spiel zu Hause gegen St. Gallen den Pokal überreicht bekommt. Grosse Meisterparty auf dem Barfüsserplatz inklusive.

Doch gleichzeitig wäre in der Stadt Basel auch die 2. «Nacht des Glaubens» angesagt gewesen. Ein Festival der Römisch-Katholischen und Evangelisch-reformierten Landeskirchen sowie der Freikirchen. Bei der ersten Auflage im Mai 2013 kamen rund 15 000 Menschen in die Region um den «Barfi».

Nun haben die Organisatoren unlängst den Anlass 2017 aber abgesagt. In einer Mitteilung schreibt der Verein Kulturförderung Basel-Stadt: «Wie wir erst kürzlich erfahren haben, findet am 2. Juni 2017 das unverschiebbare Endspiel der Super League und Heimspiel für den FC Basel statt – mit der möglichen Meisterfeier in der Innenstadt. Dies wirkt sich direkt auf die von uns geplante Nacht des Glaubens aus. Leider wird es nicht möglich sein, unseren Anlass in der geplanten Dimension durchzuführen, weil die notwendigen Bewilligungen nicht erteilt werden. Dies geschieht nach intensiven Abklärungen und Gesprächen mit dem FCB und zuständigen städtischen Ämtern.»

Basels Kulturchef Philippe Bischof sagt in der «BAZ» vom Dienstag dazu: «Ich habe den Organisatoren empfohlen, ein Ausweichdatum zu suchen, ich fand, gleichzeitig mit dem FCB auf dem Barfi macht es keinen Sinn.»

Eine Alternative für die mögliche Meisterfeier sieht Bischof nicht. «Abgesehen davon, dass es nicht so viele Balkone gibt in Basel, glaube ich nicht, dass man die heilige Kuh FCB antasten darf.» Im Jahr 2003 klappte dies allerdings noch. Damals feierten die Bebbi den Cup-Sieg auf dem Marktplatz.

Die nächste grosse «Nacht des Glaubens» soll übrigens nun am 7. Juni 2019 stattfinden. (rib)