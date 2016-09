Kann YB dem FC Basel Paroli bieten? Siegenthaler: «Vergesst es!»

Das Communiqué, das YB gestern den Medien zukommen liess, war höchst unglücklich verfasst – um es vorsichtig zu formulieren. Das wusste auch der Leiter der Sportkommission bei YB, der 69-jährige Basler Urs Siegenthaler, Ex-YB-Spieler, Chefscout beim DFB und Taktikberater von Bundestrainer Jogi Löw. Und nun sportliches Gewissen der Besitzer des Klubs, Andy und Hansueli Rihs. Weshalb es Siegenthaler ein Anliegen ist, zu präzisieren. Hier die sieben wichtigsten Fragen an ihn.

BLICK: Urs Siegenthaler, wer ist nun Sportchef bei YB? In der Medienmitteilung steht, das sei bereits bestimmt.

Urs Siegenthaler: Grundsätzlich muss ich mir die Frage stellen: Braucht es heute noch einen Sportchef? Braucht es das bei YB? Die Antwort ist: Es gibt fähige Leute hier, die Verträge aufsetzen können. Wir haben eine Scouting-Abteilung. Und wir haben eine Sportkommission. Das reicht doch vollständig.

Obwohl sie als Leiter der Sportkommission nur vier Mal im Jahr in Bern sind, wie Sie selber sagen.

Mit den Mitteln, die man heute hat, geht das. Jetzt, da ich mit ihnen spreche, habe ich das Büro ja in der Hand.

Okay, also gibts keinen Leiter Sport, dann ist die Medienmitteilung auch in diesem Punkt falsch!

Doch, nur hat der eine andere Funktion als der bisherige Sportchef.

Und wer ist es?

Wir haben zwei, drei Kandidaten. Die sind aber alle noch unter Vertrag.

Also ist der Mann doch noch nicht bestimmt?

Wenn es sein müsste, könnten wir das forcieren.

Weshalb musste Fredy Bickel gehen?

Wenn die Gebrüder Rihs als Besitzer dieses Klubs nicht mehr jedes Jahr x Millionen einschiessen wollen, dann ist das einfach so. Dann ist das deren Willen. Ob man oder ich oder wer auch immer das gut findet oder nicht, ist völlig egal. Es ist so. Wenn ich ihnen dann sage, dass es keinen Sportchef braucht, der nur Transfers macht, dann bin ich doch nicht der Böse.

Die Gebrüder Rihs wollen sparen. Das heisst, man gibt den Kampf auf, dem FCB Paroli bieten zu wollen.

Das ist doch völliger Blödsinn. Dass da in der Vergangenheit gesagt wurde, man wolle den FCB angreifen. Das ist völlig unrealistisch. Dazu müsste zuerst der Weg geebnet werden. Das ist mit einem oder zwei Spielern nicht gemacht. Ja, ich habe ihnen gesagt: Vergesst das!