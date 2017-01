Jetzt schuften sie wieder! :  BLICK beim Trainingsstart in der Super League

FC Basel: Trotz garstigen Bedingungen hat Delgado Lust auf Fussball

Der Mann ist ein harter Hund. Als einer der wenigen erscheint FCB-Captain Matias Delgado zum Trainingsauftakt mit kurzen Hosen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. «Ich kann nicht mit langen Hosen trainieren, das ist unkomfortabel», sagt der Argentinier.

Trotzdem hätte er nichts dagegen, wenns bald wärmer wird. Auf die Frage, ob er auch in der nächsten Saison für den FCB spielen wird, antwortet der Routinier mit einem Schmunzeln: «Fragen Sie mich nochmal, wenn es wärmer wird.»

Die Festtage hat Delgado bei seiner Familie in Buenos Aires bei sommerlichen 25 Grad verbracht, klar ist es schwer, in die winterliche Schweiz zurückzukehren: «Der erste Tag nach den Ferien ist immer der schlimmste.»

Dass Delgado trotz garstigen Bedingungen noch immer Lust auf Fussball hat, demonstriert er im ersten Training des neuen Jahres, im abschliessenden Trainingsmatch bereitet Delgado drei Tore in gewohnt magistraler Art und Weise vor.

Auch im Herbst seiner Karriere hat der Regisseur nichts von seiner Kreativität, seiner Spielfreude eingebüsst. Ob er dies auch in der nächsten Saison tun wird? Der Ball liegt seit Wochen beim ihm.

FCB-Präsident Bernhard Heusler sagte Anfang Dezember, dass die Beziehung zu Delgado so besonders sei, dass der Spieler nahezu selber bestimme, ob sein Vertrag verlängert wird und er eine Saison anhängen will oder nicht.

FC Sion: Zeidler bangt um die Rückkehr zweier Stars

Es ist die Generation 99, die es Zeidler und Präsident Christian Constantin angetan haben. Weshalb die Chefstrategen diesen Jahrgang (und auch einige 98er) forcieren wollen. Zeidler: «Die beiden ersten Vorbereitungswochen inklusive Trainingscamp sind für eine solche Sichtung ideal.» So komplettieren Bertelli, Da Costa, Berchtold, Toma, Raherinaivo und Pinga das 22-Mann-Stammkader des Tabellendritten.

Dies auf Kosten der Herren Boka, Mboyo, Ciss, Cmelik, Özcan und Yartey, die in die zweite Mannschaft relegiert wurden. Zeidler: «Dort wird auch unter Profibedingungen trainiert. Und wenn einer in der Promotion League richtig durchstartet, besteht die Chance auf einer Rückkehr durchaus.»

Nicht mit dabei sind derzeit auch zwei der etatmässigen Stürmerstars: Moussa Konaté (Senegal) und der abwanderungswillige Ebenezer Assifuah (Ghana) stecken mit ihren Nationalmannschaften in den Vorbereitungscamps für den Afrika-Cup in Gabun, der am 14. Januar beginnt.

Zeidler ist davon nicht sehr angetan: «Die trainieren dann doch kaum und essen viel. Und in die Startelf ihrer Länder stehen sie auch nicht. Der Final dieses Anlasses findet am 5. Februar in Libreville statt. Doch just an diesem Datum steigt auch bei uns ein wichtiges Spiel, an dem ich sie lieber sehen würde.» Klar: Dann ist Rückrundenstart. Und Sion spielt das für Platz zwei wegweisende erste Rückrundenspiel in Bern bei YB.

Den zum türkischen Zweitligisten Sivasspor abgewanderten Fanis Gekas soll nach dem Wunsch von CC und Zeidler mehr denn je Schaffhausens Shkelqim Demhasaj. Zeidler bestätigt Gespräche mit dem Schweiz-Kosovaren und dessen Lust auf einen Wechsel zu Sion. Schaffhausens Neo-Trainer Murat Yakin wird im «Matin» so zitiert, dass er nur auf Spieler setze, die Lust hätten, den Klub zu retten. Das tönte nicht so, als ob Demhasaj dazugehöre. Hinter dem 20-Jährigen ist auch der FC Luzern her.