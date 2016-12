Seit diesem Sommer ist die Rollenverteilung in der Familie Glarner anders: Am 28. August wurde Matthias (30) Schwingerkönig. Sein jüngere Bruder, Fussballprofi Stefan, musste ins zweite Glied. «Der Rummel um meinen Brüetsch ist immer noch ziemlich gross», sagt der Jüngere.

Das habe den König aber nicht verändert. Stefan: «Er ist immer noch derselbe.»

Die Glarners sind eine bodenständige Familie aus Meiringen im Haslital. «Zuerst wird ein anständiger Beruf gelernt», forderten die Eltern von ihren sportbegeisterten Kindern (Tochter Katrin spielt ebenfalls Fussball).

So kam es, dass Stefan Glarner, obwohl sein Talent früh auffiel, als 17-Jähriger in der 3. Liga bei Meiringen kickte. «Von Meiringen hätte ich eineinhalb Stunden gebraucht bis nach Thun.» Im letzten Maurerlehrjahr heuerte er dann doch bei der U19 der Thuner an und erhielt später einen Profivertrag.

Trainer Jeff Saibene sagt: «Als waschechter Berner Oberländer ist er eine Identifikationsfigur.» Saibene lobt vor allem «die Entwicklung, die er in den letzten Monaten gemacht hat». Früher sei ihm Rechtsverteidiger Glarner «zu defensiv gewesen». Inzwischen schalte er sich immer wieder in den Angriff ein. Saibene: «Ich verlange von ihm, dass er in jedem Spiel drei, vier gefährliche Flanken vors Tor bringt.»

Glarner selber sagt, er habe im Spiel nach vorne Fortschritte gemacht. Seine Stärke aber sei das Laufvermögen. Für einen Verteidiger ist Glarner bemerkenswert fair, obwohl er sich selber als «aggressiven Spieler» bezeichnet. Erst einmal sah Glarner eine Gelb-Rote-Karte. Das war noch in der Challenge League. «Und ich glaube, sie war nicht gerechtfertigt», sagt er.

Kann er eigentlich auch schwingen? «Nein, das hat mich nie interessiert. Ich wollte Fussballer werden.»

Mitgefiebert mit seinem Bruder hat er gleichwohl: «Es war während unseres Spiels gegen Basel. Ich kam gerade aus der Halbzeitpause, als mir jemand sagte, mein Bruder sei der neue König.»

Wenige Tage später prangte ein Aufkleber auf Stefans Auto: «Königreich Haslital», stand darauf. Stefan: «Keine Ahnung, wer den angebracht hat.» Inzwischen hat ihn Glarner an seinen Garderobenspind in Thun geklebt. Ein Bild vom Aufkleber gibt es übrigens nicht, aus einem einfachen Grund Glarner: «Wir dürfen unsere Handys nicht in die Garderobe nehmen.»

