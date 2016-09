Top oder Flop lautet das Motto in der laufenden Super-League-Saison – wenn man auf die Resultate blickt. In den 35 Partien oder sieben Runden gabs gleich 32 Sieger oder Verlierer. Lediglich in drei Partien mussten sich die Fans und Spieler mit einem Punkt begnügen.

Daran beteiligt sind zweimal die Aufsteiger von Lausanne, zweimal die Thuner und je einmal Vaduz und Lugano.

Die drei Super-League-Remis 2016/17:

24. Juli Thun - Vaduz 1:1

31. Juli Lausanne - Thun 4:4

27. August Lugano - Lausanne 1:1