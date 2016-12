Die Meldung drang kurz vor Weihnachten aus Schweden in die Schweiz. Kim Källström soll trotz Vertrag bis 2018 in Zürich vor einer Rückkehr in die Heimat zu Durgardens IF stehen. Zu dem Klub, bei dem der GC-Captain bereits von 2002 bis 2003 spielte, ehe er seine grosse Karriere startete und für Rennes, Lyon, Spartak Moskau und Arsenal auflief.

GC ohne Leithammel Kim King? Für Hopper-Fans undenkbar. Das Zittern dauerte für die Anhänger über die Festtage hinweg. Jetzt spricht der Schweizer Rekordmeister ein Machtwort. Geschäftsführer Manuel Huber sagt zu BLICK: «Kim hat bei uns einen Vertrag bis 2018 und ein Abgang ist derzeit kein Thema. Er wird weiterhin für GC auflaufen.»

Ob eine Rückkehr des 34-Jährigen damit endgültig vom Tisch ist? Wohl nur bis auf weiteres...