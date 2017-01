Hoarau vor grossem Auftritt an Award Night :  «Ich bin nervöser als vor einem Penalty!»

Seine Gitarre hat Guillaume Hoarau im YB-Trainingscamp in Jerez (Sp) zwar dabei, üben für seinen grossen Auftritt an der SFL Award Night am nächsten Montag im KKL in Luzern, könne er jedoch nicht. Der Superknipser der Liga (30 Ligatore im 2016) sagt: «Ich weiss noch gar nicht, welche Lieder wir singen werden. Wir haben zwar Ideen, entschieden ist aber noch nichts.»

Wir, das sind «Hoarau & Friends». Der Fussballprofi als Lead-Sänger und vier Freunde aus Bern. Vielleicht will der grosse Musikliebhaber die Songs vor der Show auch einfach noch nicht verraten. Mit Sicherheit wird der Franzose, der auf der Pazifik-Insel La Réunion geboren und aufgewachsen ist, nicht auf Deutsch singen. «Ich verstehe zwar ein bisschen, aber sprechen kann ich nicht. Geschweige denn singen», sagt Hoarau und lacht. «Vielleicht irgendwann einmal...»

In Hoaraus Leben geht nichts ohne Musik. Auch im Trainingslager zupft er täglich an seiner Gitarre und singt. «Es ist cool, dass ich ein Einzelzimmer habe, so störe ich niemanden.»

Und wie sieht es eigentlich mit der Nervosität aus? «In den ersten Minuten werde ich sicher nervös sein!»

Nervöser als vor einem Penalty? Hoarau: «Ja. Ich bin schon zu vielen Penaltys angetreten und habe schon viele verwandelt. Fussballer ist mein Beruf, das bin ich mir gewohnt. Auf der Bühne zu stehen und zu singen, ist was anderes. Das ist nicht der gleiche Druck.»

Und dann findet der fünffache französische Nationalspieler doch noch einen Vergleich. «Vielleicht wäre ich ähnlich nervös, wenn ich zum letzten und entscheidenden Penalty in einem WM-Final anlaufen müsste....»

Hoarau dürfte am Montagabend gleich mehrmals auf der Bühne stehen. Er hat beste Chancen zum grossen Abräumer der Gala zu werden. Der YB-Stürmer steht zur Auswahl als bester Spieler 2016 – seine Konkurrenten sind Matias Delgado (Basel) und Marco Schneuwly (Luzern). Auch bei der BLICK-Publikumswahl zum «beliebtesten Spieler» dürfte «Air France» weit oben auf der Liste stehen. Und auch im Super-League-Team 2016 müsste er einen Stammplatz auf sicher haben.