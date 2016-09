Das Spiel:

Luzern startet gut in die Partie – bis die YB-Offensive nach mehr als einer Viertelstunde zum ersten Mal zuschlägt. Nach einem schnörkellos vorgetragenen Angriff gehen die Hausherren durch Miralem Sulejmani in Führung. Kurz vor der Halbzeit schnürt der Serbe den Doppelpack. Auch die Berner Hintermannschaft verdient ein Lob: Bis zur Nachspielzeit hält man die Null – dann nutzt Marco Schneuwly die Unsicherheit und verkürzt. Zu spät!

Die Tore:

18. Minute, 1:0 | Nach einer herrlichen Ballstafette wird Miralem Sulejmani per Hacke von Yoric Ravet bedient. Der serbische Offensivmann lässt sich diese Chance nicht nehmen und erzielt seinen ersten Ligatreffer der Saison.

43. Minute, 2:0 | Michi Frey zieht nach einem Luzerner Ballverlust in den Strafraum und legt pfannenfertig für Sulejmani auf. Dieser hat keine Mühe seinen Doppelpack zu schnüren.

93. Minute, 2:1 | Nach einer Hereingabe von rechts wirkt die YB-Verteidigung unsortiert. Marco Schneuwly bekommt den Ball vor die Füsse und netzt ein.

Der Beste:

Am Ursprung steht zwar beide Male Yoric Ravet. Doch weil bekanntlich der finale Schritt immer der schwierigste ist, gebührt die Ehre des besten dem Serben Miralem Sulejmani, der beide YB-Tore macht. Seine ersten beiden Saisontreffer.

Der Schlechteste:

Der Portugiese Ricardo Costa steht als Sinnbild für die nicht immer sattelfeste Luzerner Abwehr, die es den Bernern bei den beiden Toren viel zu einfach macht.

Das gab zu reden:

Gleich zwei Youngsters kommen zu ihren Super-League-Debüts bei YB, derart dünn ist die Personaldecke derzeit. Nicolas Bürgy (21) und Michel Aebischer (19), auf dessen Name bloss die Nummer 50 prangte, aber kein Name.

So gehts weiter:

Am Donnerstag startet YB in die Europa League gegen den griechischen Meister Olympiakos (19 Uhr). Am Sonntag gehts weiter im Cup gegen den FC Bazenheid, ehe am anschliessenden Mittwoch wieder die Super League ansteht (gegen Vaduz). Luzern trifft heute in einer Woche im Cup auf den FC Ticino, am darauffolgenden Mittwoch dann auf den FC Sion.

YB – Luzern 2:1 (2:0)

Stade de Suisse, 16'058 Zuschauer, Sr: Adrien Jaccottet

YB: Mvogo; Sutter, von Bergen, Rochat, Lecjaks; Bertone, Zakaria, Ravet, Sulejmani; Kubo, Frey.

Luzern: Zibung; Grether, Puljic, Ricardo Costa, Lustenberger, Kryeziu, Neumayr, C. Schneuwly, Hyka; M. Schneuwly, Itten.

Bemerkungen:

YB ohne Gerndt, Joss, Hoarau, Sanogo, Benito, Seferi, Wüthrich, Nuhu, Obexer (verletzt), Duah (gesperrt). – Luzern ohne Arnold (verletzt). Super-League-Debüts für die YB-Youngsters Bürgy und Aebischer.

Tore:

18. Sulejmani (Ravet), 43. Sulejmani (Frey). 93. M. Schneuwly.

Einwechslungen:

YB: 73. Schick (für Kubo), 81. Bürgy (für von Bergen), 89. Aebischer (für Ravet).

Luzern: 56. Juric (für Itten), 63. Oliveira (für Hyka), 83. Haas (für C. Schneuwly).

Gelbe Karten:

13. Zakaria (Foul), 59. Puljic (Foul), 75. Kryeziu (Foul).