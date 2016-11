Heisser Tanz im Wallis Jankos Offside-Tor jetzt im Video!

Das Spiel: Wer ist hier der Leader? Nicht Basel, sondern Sion legt los wie die Feuerwehr! Bereits in den Startminuten bringt Salatic mit seinem Heber die gesamte FCB-Hintermannschaften zum Staunen. Karlens Heber fliegt über Vaclik – und neben das Tor. Sion spielt, Sion zaubert – und der FCB? Trifft! Die erste Grosschance führt gleich zum 1:0. Noch bitterer wirds kurz nach der Pause: Aus ultra-spitzem Winkel haut Konaté das Leder an die Latte, den Nachschuss von Carlitos wehrt Lang auf der Linie ab. Danach wirds ruppig: Foul hier, Foul da. Kein Zentimeter wird in diesem Spitzenduell hergegeben. Fussballerisch überzeugt vor allem Sion. Und wird zwanzig Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich belohnt. Kurz vor Schluss sorgt Janko dann für die Entscheidung. Sion wird wie schon in Bern für die starke Leistung nicht mit Punkten belohnt.

Das gab zu reden: Das Siegestor für Basel. Denn: Steht Marc Janko bei seinem Siegtor nun offside – oder nicht? Die Verdacht ist nach Visionierung der TV-Bilder gross, wobei man durch Jankos Arm schnell getäuscht wird, doch der zählt für die Beurteilung nicht. Klarer ist hingegen das Hands von Renato Steffen in der Nachspielzeit, das mit einem Penalty hätte geahndet werden müssen.

Die Tore:

33. Minute, 0:1 – Delgado: Janko lässt sich zurückfallen, lanciert Elyounoussi auf dem rechten Flügel. Der Norweger spielt in den Rücken der Verteidigung. Dort verwandelt Delgado aus elf Metern eiskalt.

71. Minute, 1:1 – Karlen: Vaclik lässt sich von einem Carlitos-Freistoss aus spitzem Winkel überraschen. Seine Abwehr klatscht nach vorne, wo Karlen den Ball irgendwie reinwürgt.

77. Minute, 1:2 – Janko: Die Sion-Defensive bringt den Ball nicht weg, Steffen steckt zu Janko durch und der Ösi trifft zum 2:1. Allerdings aus klarer Abseits-Position!

Der Beste: Matias Delgado. Eiskalt, wie er das erste Basler Tor macht. Auch sonst ist jeder Pass des Gauchos «gescheit». Eigentlich der einzig kreative Basler. Weshalb es für den FCB spricht, dass er den Sieg trotz der Ersetzung des Captains holt.

Der Schlechteste: Sions jungem Backup (für den gesperrten Nicolas Lüchinger) Paulo Ricardo misslingt hinten rechts vieles. Konsequenterweise nimmt ihn Peter Zeidler in der Pause vom Platz.

So gehts weiter: Vom einem zum nächsten Spitzenspiel. Der FCB reist nächsten Samstag nach Bern. Ein heisser Tanz im Stade de Suisse wartet! Sion hat einen Tag mehr Pause: Am Sonntag gastieren die Walliser in St. Gallen.

**************

Sion – Basel 1:2 (0:1)

Tourbillon – 13 200 Fans – SR: Hänni

Sion: Mitrjuschkin; Ricardo (46. Assifuah), Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Karlen (83. Gekas), Sierro (70. Bia); Akolo, Konaté, Carlitos.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Serey Die, Fransson (74. Zuffi); Steffen, Delgado (64. Delgado), Elyounoussi (79. Callà); Janko.

Gelb: 19. Salatic. 50. Steffen (beide Foul). 52. Janko (Reklamieren). 57. Sierro. 70. Serey Die (beide Foul).

Gelbrot: 85. Janko (Foul).

Bemerkungen: Sion ohne Lüchinger, Adao (gesperrt), Mveng, Boka, Ndoye, Cmelik (verletzt). – Basel ohne Sporar, Kutesa, Bua, Akanji, Boëtius (verletzt). – 47. Lattenschuss Konaté.