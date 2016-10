Costa Super League unterschätzt?: FCL-Superstar ist ein Abwehr-Risiko

In der 35. Minute holt Ricardo Costa Sigur­jonsson im Strafraum von den Beinen. Eine total unnötige Aktion des 35-jährigen Portugiesen, da der Hopper auf dem Weg Richtung Eck­fahne und total ungefährlich ist. Der GC-Isländer verwertet den Penalty zum 2:1– Luzern verliert am Ende gegen ein bescheidenes Heimteam 2:3. Der Luzerner Abwehrchef Costa kostet das Team von Markus Babbel am Sonntag Punkte.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Aus den letzten fünf Spielen resultierte gerade mal ein Punkt. In zehn Spielen kassierten die Innerschweizer 21 Tore. Zu viele! Viel zu viele. Wenn man bedenkt, dass Costa einst die Champions League (2004 mit Porto) und die deutsche Meisterschaft (2009 mit Wolfsburg) gewann und der Teuerste im FCL-Kader ist.

Die Super League unterschätzt? «In keiner Weise»

Nach Spielschluss will Costa nicht reden. Trainer Markus Babbel stellt sich vor seinen Wunschtransfer. «Natürlich hätte man es besser verteidigen können. Aber der dritte Gegentreffer entsteht ganz woanders. Wir wissen, wie GC spielt, und pennen trotzdem. Das ärgert mich mehr.»

21 Gegentore. Und es hätten gut mehr sein können. Denn egal, gegen wen die Luzerner verteidigen, die Gegner kommen regelmässig alleine vors Tor. Ist der Portugal-Star zu langsam für die Super League? «Ich war schnell genug in der spanischen Liga, da sollte es in der Schweiz auch reichen», so Costa. Unterschätzt habe er die Super League aber nicht: «In keiner Weise.» Der Portugiese entgegnet weiter: «Meine statistischen Werte in Bezug auf Zweikampfverhalten, Ball­eroberung, Passgenauigkeit sind auch nicht so schlecht.»

Auffällig ist dennoch, dass die Abstimmung im Zentrum noch nicht funktioniert. Costa und Tomislav Puljic (33), das passt bisher nicht zusammen. Beide sind die Rolle als Abwehrboss gewohnt. Und beide wollen eigentlich gerne unterschiedlich verteidigen. Costa spielt häufig auf Abseits, und Puljic lässt sich oft zurückfallen, um seine mangelnde Schnelligkeit zu kompensieren. Da fragt man sich häufig: Spielt Luzern auf Abseits oder nicht?

Costa gibt zu: «Ich stelle an mich selber sehr hohe Anforderungen und weiss, dass ich mich noch steigern muss. Momentan ist unser ganzes Abwehrverhalten ungenügend.» Auch ein richtiger Sechser fehlt dem FCL. Einer wie Taulant Xhaka vom FC Basel.

«Richtig schlecht war nur das St.-Gallen-Spiel»

In Schutt und Asche reden will Costa die Situation beim FCL trotz den zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen aber auch nicht: «Richtig schlecht war nur das Spiel gegen St. Gallen. In den andern Matches waren wir nicht die schlechtere Mannschaft.»