Gekas-Ersatz und Gelson-Cousin :  Mit diesen Spielern will CC in die Champions League

Christian Constantin, können Sie sich erinnern, jemals den Vertrag eines Trainers um die Weihnachtszeit herum verlängert zu haben? Wir können es nicht.

Christian Constantin: Jetzt wo Sie es sagen… Nein, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern.

Und mit Peter Zeidler verlängern Sie, obwohl er vor dem Sieg gegen Luzern drei Mal in Folge verloren hat?

Ja, weil er einen guten Job macht. Auf Platz drei standen wir in der Winterpause letztmals vor zehn Jahren. Die drei Niederlagen waren doch sehr speziell und teils auf Umstände von aussen wie Schiedsrichterleistungen zurückzuführen. Der Gehalt der Spiele war aber okay. Im Übrigen habe ich Didier Tholot und Laurent Roussey trotz vier, fünf Niederlagen in Folge nicht entlassen…

Mussten Sie wirklich befürchten, Zeidler zu verlieren? War er auf dem Markt derart begehrt?

Da ist viel Gerede. Für Wolfsburg hat mich jemand kontaktiert, ja. Und dann gabs da St. Pauli, Kaiserslautern, habe ich gehört. Nichts wirklich Aufregendes.

Wen holen Sie in der Winterpause?

Ich werde zwei, drei Retouchen am Kader vornehmen.

Markus Neumayr von Luzern?

Ich mag ihn sehr. Ich weiss, dass er gerne zu uns kommen würde. Aber nein, er ist kein Thema.

Shkelqim Demhasaj von Schaffhausen als Gekas-Ersatz?

Eventuell. Er ist eine Möglichkeit. Ein junger, talentierter Stürmer, den ich auch in einem Klub wie dem meinen sehe.

Innenverteidiger Elton Monteiro von Lausanne, Cousin von Gelson und Edimilson Fernandes?

Als er aus England zurückkam, habe ich ihn Lausanne überlassen, damit er dort spielt. Das macht er nun. Deshalb sehe ich den nächsten Schritt nun in Sion. Aber ich denke nicht, dass ihn Alain Joseph mir schon in der Winterpause überlassen wird.

Lassen Sie Ebenezer Assifuah ziehen?

Irgendwie kommt er bei uns nicht weiter, Chadrac Akolo steht ihm vor der Sonne. Gut möglich, das er deshalb geht.

Und Sie haben einen Prozess gewonnen, gegen ihren ehemaligen Generaldirektor Dominic Massimo…

Verrückt, was der an Geld von mir wollte. Aber er hat in allen Punkten verloren, muss die Gerichtskosten tragen und mir fast 20 000 Franken überweisen.

Ihr Ziel für diese Saison? Es kann nur Champions League lauten!

Wir wollen Punkte gutmachen auf die Teams vor uns. Nur ist Basel uneinholbar. Bleibt also YB. Die Berner wollen wir uns schnappen, um die Champions-League-Quali zu spielen.