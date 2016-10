GC-Trainer Pierluigi Tami im Interview über die Pleiten der Young Boys

BLICK: Pierluigi Tami, wie gehts nach neun Gegentoren in zwei Spielen gegen YB?

Tami: Klar ist die Enttäuschung gross. Aber wir müssen auch realistisch sein. Vom Physischen und vom Technischen her ist YB sehr, sehr stark. Wenn YB wie jetzt mit Hoarau und Sanogo seine besten Spieler wieder zurück hat, dann sind die Berner sehr, sehr stark. Und nicht vergessen: Sulejmani und Gerndt waren noch nicht einmal dabei. Ich habe schon Anfang Saison gedacht, dass diese Mannschaft Basel herausfordern könnte. Deshalb glaube ich, dass die Aufgabe für uns gegen YB am letzten Sonntag und jetzt zu gross war.

Nach dem Cup-Aus beginnt für GC jetzt der Abstiegskampf, nicht wahr?

Wir müssen schauen, was wir nun mit dieser Mannschaft erreichen. Ich habe immer gesagt, dass wohl nur zwei oder drei Mannschaften nicht in den Abstiegskampf involviert sein werden. Und ich habe immer gesagt, dass es für uns eine schwierige Saison werden wird. Wir müssen Junge pushen, die noch nicht bereit sind.

Wie richten Sie Ihre Spieler nach den beiden Klatschen gegen YB und vor dem Heimspiel gegen Leader Basel wieder auf?

Die Lösung des Problems? Wir müssen alle zusammen stehen. Aber: Einige Spieler waren ganz einfach nicht bereit. Ich habe erwartet, dass es Rückschläge geben wird. Am Anfang der Saison hatten wir wegen den Europa-League-Qualifikation sehr viele Spiele. Da waren wir mit dieser unerfahrenen Mannschaft bereit. Doch wir haben auch junge Spieler, die erleben eine solche Situation zum ersten Mal. Vielleicht sind es zu viele, die bisher immer ohne Druck gespielt haben, und jetzt müssen sie plötzlich Resultate liefern. Mit den 15 Punkten, die wir bisher in der Meisterschaft erreicht haben, kann ich leben. Doch jetzt muss ich schauen, dass wir das Gleichgewicht in der Mannschaft wieder finden.

Auch die Team-Leader Källström und Basic waren beim 0:5 nicht gut, oder?

Ja, das ist normal, sie können nicht alles machen. Deshalb rede ich von der Balance in der Mannschaft. Wir müssen jetzt an Einzel-Lösungen arbeiten, Vertrauen geben. Wir können uns wie gesagt nur verbessern, wenn wir zusammen spielen. Ich verstehe, dass die Fans nicht zufrieden sind.

Und was ist mit Caio los?

Er braucht Leute um sich, die Fussball spielen. Gegen YB hatten wir aber Mühe mit dem Ball. Wir verloren oft den Ball, weil der Gegner aggressiver war.

Spüren Sie die Rückendeckung des Vereins noch?

Ja, sicher. Wir waren uns zu Beginn der Saison einig, dass wir in diese Richtung gehen wollen. Es war uns bewusst, dass schwierige Momente kommen können. Wir haben jetzt noch sechs Spiele, vier davon zuhause. Jetzt müssen wir Punkte holen.