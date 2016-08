GC-Munsy: So einfach knackt man die YB-Abwehr

Am Mittwoch blamierten sich die Berner beim Versuch, doch noch an die Honigtöpfe der Champions League zu kommen: 1:6 bei Gladbach. Nur vier Tage später setzt es beim Tabellen-Siebten GC die nächste schmerzhafte Klatsche ab: 1:4 gegen GC. YB-Trainer Adi Hütter sucht nach dieser Pleite-Woche gar nicht nach Ausreden. Der Österreicher: «Wer in zwei Spielen zehn Tore bekommt, muss sich sehr viele Gedanken machen.»

Die Konsequenz für die Berner nach den zehn Ohrfeigen in fünf Tagen: Neun Punkte Rückstand auf Meister Basel, und das nach erst sechs Runden. Oder anders ausgedrückt: In Sachen Punkte ist YB halb so stark wie der FCB – neun zu 18!

Gestern laufen die Berner nach einem Eckball ins Verderben. GC-Andersen wehrt den YB-Corner mit dem Kopf ab. GC-Rakete Munsy startet. Sutter verpasst es im Mittelfeld, Munsy mit einem taktischen Foul zu stoppen. Der Stürmer legt sich auf seinem 70-Meter-Sprint den Ball zwar einmal zu weit vor. Doch YB-Abwehrchef Von Bergen reagiert nicht. Munsy umkurvt ihn. 1:0.

Munsy: «Ich habe zwischenzeitlich die Kontrolle über den Ball verloren. Aber als ich sah, dass Von Bergen nicht reagiert, wusste ich, da komme ich durch.» YB-Coach Hütter analysiert: «Munsy war von der Schnelligkeit her gegenüber Von Bergen natürlich im Vorteil. Wir dürfen ihn da nicht so alleine lassen.»

Doch nicht nur die YB-Abwehr lässt momentan Goals am Laufmeter zu. In allen Schweizer Stadien fallen die Tore häufiger als reife Früchte. Die Baller-Liga kriegt einfach nicht genug und bleibt was der Toreschnitt angeht das Mass aller Dinge. In der letzten Runde zappelte der Ball insgesamt 17 Mal im Netz. Das macht einen Schnitt von 3,4 pro und nach sechs Runden mit 112 Toren sogar 3,733 pro Spiel. Eine Wahnsinns-Statistik – nicht nur dank Von Bergen und seinen YB-Kollegen.