GC-Captain Källström vor Basel-Kracher «Ich bin schon mal abgestiegen!»

BLICK: Kim Källström, wie gehts?

Kim Källström (34): Danke, gut.

Wirklich? Wie fühlen Sie sich nach den Kanter-Niederlagen gegen YB?

Wir haben zurzeit eine sehr schwierige Situation. Wir machten eine extrem schwere Woche durch. Erst die Niederlage in Sion, dann zweimal gegen YB. Da ist jeder Spieler an einem sehr schwierigen Punkt. Denn für jeden von uns ist Fussball ein grosser Teil seines Lebens.

Als Sie 2015 bei GC unterschrieben, wollten Sie hier um Titel spielen können, nicht wahr?

Sicher will ich um Titel kämpfen. Der Klub kam damals aus einer schwierigen Situation. Wir hatten vor einem Jahr ein starkes Team. Jetzt ist die Situation anders ...

... weil Team-Stützen wie Dabbur, Ravet, Tarashaj oder Bauer verkauft werden mussten.

Ja, aber ich bin Teil dieses Teams. Die Situation ist, wie sie ist. Ich versuche, mein Bestes zu geben.

Wie können Sie in dieser schwierigen Phase den Jungen helfen?

Indem ich jeden Tag hart trainiere, auf dem Feld voraus­gehe. Und ich versuche, viel mit den Jungen zu sprechen. Nicht viele befanden sich schon in dieser Situation. Für ein, zwei Spieler ist es gar die erste Saison in der Super League. Die Lage ist für keinen einfach, weder für die Jungen noch für die Alten.

Wie kommt ihr wieder aus der Krise?

Hart kämpfen, zusammenstehen, das Vertrauen behalten. Die letzte Woche war wirklich sehr armselig. Obwohl, von der Tabelle her stehen wir gar nicht so schlecht da. Wir sind nur fünf Punkte hinter dem Zweiten. Wir müssen jetzt die Moral behalten, Energie tanken. Gegen Basel wirds am Samstag natürlich nicht einfach. Doch danach spielen wir gegen die Gegner, die in der Tabelle in unserer Nähe sind.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Leistungen?

Ich spiele wie das Team. Mit Ups und Downs. Ich bin nicht besser als das Team. Jeder hängt vom anderen ab. Auch ich muss beweisen, dass ich stärker spielen kann.

Spüren Sie zum ersten Mal in Ihrer Karriere Abstiegsdruck?

Druck hast du immer, auch bei Olympique Lyon oder Arsenal. Wir sind nur im Relegations-Kampf, weil die Liga zehn Mannschaften hat. Aber ja, ich weiss, wie Abstiegskampf ist. Ich bin in Schweden als 19-Jähriger mit Häcken abgestiegen. Und wenn du unser jetziges ­Kader siehst, ist es klar, dass wir nicht, ohne zu stolpern, die Liga halten. Drei, vier Teams sind auf dem Papier und auch in der Realität besser. Bis zur Winterpause müssen wir schauen, dass wir den Kopf über Wasser behalten. Wenn wir uns gehen lassen, ists vorbei. Und das wollen wir nicht.

Macht Trainer Pierluigi Tami einen guten Job?

Er macht sogar einen gross­artigen Job. Und er findet immer die richtigen Worte.