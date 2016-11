Liveticker :  Lausanne - YB

Vielleicht ist die englische Trainer-Legende Harry Redknapp (69) der richtige Mann, um zu erklären, warum YB in der Plastik-Falle steckt. Vor sechs Jahren spielt der damalige Tottenham-Coach mit den Spurs im Stade de Suisse auf Kunstrasen – und liegt nach 28 Minuten schon 0:3 hinten.

«Sie haben uns überrannt», sagt Redknapp damals. Und lässt eine Schimpftirade vom Stapel, die noch heute legendär ist: «Ich spielte auch schon auf Kunstrasen und hasste jede Minute darauf. Nur wer jede Woche darauf spielt, gewöhnt sich daran.» Im Rückspiel an der White Hart Lane verlieren die Berner (auf Naturrasen) mit 0:4, scheiden nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel aus.

Zu Hause top, auswärts flop. Das Scheitern gegen Tottenham ist ein Sinnbild für die Kunstrasen-Falle, in der YB steckt. Seit Juni 2014 spielen die Berner, nach zweijähriger Pause, wieder auf Plastik, seither verliert der Klub auswärts immer mehr an Boden auf die Konkurrenz.

Die Zahlen, die der «Tages-Anzeiger» jüngst publizierte, sind eindeutig: In der Saison 2013/14, als man unter Christian Gross noch auf Naturrasen spielte, erzielte YB zu Hause 32 Tore und holte 33 Zähler. Auswärts waren es 27 Tore und 26 Punkte. Ein erklärbares Verhältnis.

Im Juni 2014 entscheiden sich die Verantwortlichen für die Rückkehr zum Kunstrasen. Seither schiesst YB im Stade de Suisse im Schnitt zwar rund 20 Tore mehr als auf fremden Plätzen, aber sie verlieren in der Auswärtstabelle auch immer mehr Boden auf den FCB.

In ihrer letzten Saison auf natürlichem Rasen verlor YB in Heim- und Auswärtspartien praktisch gleich viel Punkte auf Basel. Seit YB wieder auf Plastik spielt, liess der Klub auswärts aber so viele Zähler liegen, dass das Meisterrennen gar nie eng werden konnte.

Auch in dieser Saison ist das nicht anders, erst einen Auswärtssieg konnten die Berner verbuchen, 12 Punkte liegt YB in der Auswärtstabelle hinter dem FCB.

PS: Heute müssen die Berner auf fremdem Platz ran. Auf der Pontaise gegen Lausanne.

