Ferien-Stimmung beim FCB :  Hier geht der Meister baden

Ferienstimmung bei den Basel-Stars: Luca Zuffi chillt zusammen mit seiner Familie auf Mauritius, Renato Steffen lässt es sich auf den Malediven gut gehen, Michael Lang, Daniel Hoegh und Taulant Xhaka entspannen dort, wo auch FCB-Edelfan Roger Federer oft anzutreffen ist: in Dubai. «Manchmal brauchst du nur ein bisschen Sonne, um glücklich zu sein», schreibt Renato Steffen. Michael Lang bringts auf den Punkt: «Wir geniessen unsere Ferien.»

Das haben sich die Bebbi trotz des enttäuschenden Abschneidens in der Champions League verdient, mit einem beruhigenden Zwölf-Punkte-Polster sind sie Anfang Dezember in den Süden geflogen. 18 Spiele, 15 Siege, nur eine Pleite, so gut stand der Schweizer Serienmeister seit der Rekordsaison 2003/04 nicht mehr da. Damals unter Coach Christian Gross hatte man zum selben Zeitpunkt fünf Punkte mehr auf dem Konto, am Ende wurde der Klub mit 13 Zählern Vorsprung vor YB Meister.

Apropos YB: Der Ex-Berner Seydou Doumbia verbringt seine Ferien zusammen mit YB-Verteidiger Kevin Mbabu in Miami. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Newcastle United. Statt Premier- heisst es für die beiden nun aber Super League, die Rückrunde beginnt am 4. Februar.