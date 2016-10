FCZ-Stürmer heiss auf Duell mit Ex-Kollegen Schiesst Cavusevic St. Gallen ins Elend?

Weil ihm in St. Gallen die Wertschätzung fehlte, wechselte Dzengis Cavusevic (28) im Sommer zum FCZ. Sauer auf Zinnbauer & Co. ist er nicht. Aus dem Cup schiessen will er sie trotzdem.