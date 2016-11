FCB-Verteidiger spielt mit Bänderriss durch :  Hart, härter, Lang!

Gäbe es einen Preis für den härtesten Super-League-Spieler, Michael Lang wäre unter den Nominierten. Während andere Fussballer mit muskulären Beschwerden Forfait geben, steht der FCB-Verteidiger am Samstag gegen Lausanne trotz Bänderriss auf dem Feld. Lang cool: «Wenn das Band schon gerissen ist, kann nicht mehr viel passieren, es kann nicht zweimal reissen.» Und wie geht der Thurgauer mit den Schmerzen um? «Zusammen mit dem Adrenalin auf dem Platz, spürt man das kaum!» Auf die Frage, ob es wirklich nötig gewesen sei gegen Aufsteiger Lausanne 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, antwortet Lang: «Für mich ist es egal, ob der Gegner Lausanne oder Paris heisst, ich will immer spielen.»

Auch am Sonntag in der WM-Quali gegen die Färöer wäre Lang gerne dabei gewesen, doch Nati-Coach Vladimir Petkovic verzichtet auf den Aussenverteidiger. Weil er am Tag des Aufgebots noch nicht wusste, ob Lang gegen Lausanne spielen kann. «Die Kommunikation mit dem Nationaltrainer lief klar und fair ab. Ich habe ihm gesagt, dass eine kleine Chance bestehe, dass ich spiele. Er meinte, wir sollten kein Risiko eingehen. Ich kann das zu 100% nachvollziehen.»



Bitter für Lang: Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr verpasst er ein Länderspiel, vor dem Duell gegen Portugal musste er wegen eines Muskelfaserrisses Forfait geben. Auch damals kam er bereits nach einer Woche wieder zurück. Viel früher als gedacht. Sein Geheimnis? «Ich habe genug Erfahrung, kenne meinen Körper und kann wenn’s sein muss auch beissen. Zudem machen unsere Physios einen überragenden Job», so der 25-Jährige. Hart, härter Lang.