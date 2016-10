FCB-Trainer geht auf Lugano-Assi los :  Fischer rastet nach Remis komplett aus

Nach dem Schlusspfiff verliert Urs Fischer die Nerven. Wie eine Furie geht er Richtung Lugano-Bank.

Mit ausgestrecktem Zeigefinger geht er auf Nicholas Townsend, den Athletik-Trainer der Tessiner, zu, brüllt ihn an. Will ihm an den Kragen.

Betreuer von Gegner Lugano (!) müssen den FCB-Coach zurückhalten. Selbst der sonstige Hitzkopf Renato Steffen ist mitten im Rudel, dass die Beiden auseinander halten muss.

Der Athletik-Coach provoziert den immer noch tobenden FCB-Coach weiter, hält sich den Finger vor den Mund, ruft ihm zu, er solle einfach still sein.

Was ist da los? Urs Fischer sagt: «Wenn man als ‘coglione’ (zu Deutsch: Vollidiot) bezeichnet wird, kann man sich das nicht gefallen lassen. Ich weiss nicht einmal wer er war.»

Fischer dreht wegen eines Nobodys. Zeichen dafür, wie sehr die Nerven nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen angespannt sind?