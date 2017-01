FCB-Sportdirektor von Beratern umgarnt :  Sein Handy läuft Heitz

Egal, wann oder wo man auf den Sportdirektor des FC Basel trifft, Georg Heitz hat meist das Handy am Ohr. Wenn nicht, klingelt’s bestimmt in der nächsten Sekunde. «Zum Glück gibt’s Flatrate, sonst würde es richtig teuer werden», sagt er.

Meist sind seine Gesprächspartner Spielerberater. «Sie bieten noch einen Spieler an, wollen noch einen Deal abschliessen.» Wie lange telefoniert Heitz täglich mit Beratern? Zwei Stunden? «Das reicht bei Weitem nicht», sagt er und lacht.

Doch Handy-Heitz telefoniert nicht nur mit Beratern, er trifft sie auch. Oder besser: Er wird von ihnen getroffen. Denn viele Spielerberater sind in diesen Tagen in Marbella. Konkreter: Auf dem Marbella Football-Center. Da wo zur gleichen Zeit bis zu vier Profiteams trainieren. Da wo auch der FCB trainiert. Eine Sitzung hier, ein Schwatz da. Dabei sucht der FCB weder einen Spieler, noch kann er einen verpflichten. «Unsere Kontingentsliste ist voll. Wir dürfen noch einen einzigen Spieler verpflichten, dieser muss aber in der Schweiz ausgebildet worden sein», sagt Heitz.

Zudem macht es auch nicht wirklich viel Sinn dem FCB Spieler anzubieten. Denn der Klub beackert den Markt aktiv, hat viele Scouts im Einsatz.

Werden dem Sportdirektor die ständigen Gespräche und Telefonate nicht manchmal zu viel? «Nein. Ich will mich nicht beklagen, das ist Teil des Business.»