Bleibt Fischer FCB-Trainer?



Heusler: «Es ist so, dass der Vertrag Ende Saison ausläuft, er aber eine Option auf Verlängerung beinhaltet. Was diese Option beinhaltet, damit sie in Kraft tritt, behalten wir für uns. Wir müssen kein Zeichen setzen mit einer vorzeitigen Verlängerung. Ein Vertrag basiert auf einem Vertrauensverhältnis und wenn beide Parteien dieses Vertrauen spüren, gibts keinen Grund, etwas daran zu ändern. Wir sind sehr zufrieden, wie Urs Fischer das Team führt, welche Werte er ihm vermittelt. Die Situation als Trainer des FCB ist schwierig und anspruchsvoll mit den Ansprüchen an den Klub und mit dem breiten Kader. Diese Vorgaben erfüllt Urs Fischer hervorragend. Er macht den Job hervorragend.»

Fischer: «Erste Gespräche zwischen mir und der Vereinsführung fanden schon statt. Meine Zukunft ist gesichert, ich habe schliesslich einen Vertrag bis Ende Saison mit einer Option auf Verlängerung. Was ich sagen kann, ist, dass die Option noch nicht in Kraft getreten ist, der Vertrag sich also noch nicht automatisch verlängert hat. Aber das Vertrauen zwischen den Parteien besteht und ich fühle mich absolut sicher. Schliesslich durfte ich beim FCB einen Zweijahresvertrag unterschreiben, was an sich schon eine Qualität ist.»

Wie enttäuschend ist das Europacup-Out?



Heusler: «Wir müssen uns bewusst sein, wie gut wir es beim FCB haben. Wir haben dieses Jahr in fünf internationalen Heimspielen zwei verloren. Und das war nicht gegen den dreifachen Europa-League-Gewinner Sevilla, sondern gegen die Topteams Arsenal und PSG. National haben wir dazu im ganzen Jahr nur drei Liga-Spiele verloren. Zwei davon aber gegen GC und Lausanne, als wir bereits als Meister feststanden. Das darf man in der Hysterie des Alltags einfach nicht vergessen. Aber klar ist auch: Für das perfekte Jahr fehlt der internationale Coup.»

Wird das Kader ausgedünnt?

Fischer: «Wir haben bereits über die Kaderplanung gesprochen. Es ist so, dass beim FCB der eine oder andere Spieler begehrt ist. Stand jetzt ist es aber so, dass wir keine Veränderungen geplant haben. Natürlich ist der eine oder andere nicht zufrieden mit seiner Einsatzzeit, damit müssen sie in Basel aber umgehen können. Und bis jetzt wurde noch keiner vorstellig und hat sich beklagt.»

Heusler: «Es kann sein, dass Spieler zu uns kommen, weil sie den Wunsch haben, sich zu verändern oder weil ein Interesse eines anderes Klubs besteht. Normalerweise ist es aber sehr ruhig bis Ende Jahr. Und Fakt ist auch, dass wir aufgrund der Kontingentsliste nur noch einen in der Schweiz ausgebildeten Spieler verpflichten könnten.»