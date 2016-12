FCB mit der ersten Saison-Pleite YB gewinnt Spitzenkampf in Unterzahl!

In der 17. Runde ist es soweit: Basel verliert das erste Spiel in der laufenden Super-League-Saison. In einem spektakulären Spitzenspiel setzt sich YB in Unterzahl mit 3:1 gegen den Serienmeister durch.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=75931&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161130/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522740&adtechWebPostrollID=5898051&includePath=/sport/fussball/superleague/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen play share share share share «Bin stolz auf diese Mannschaft»