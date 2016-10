Jean-Paul Boëtius hat es nicht einfach beim FCB

Sie nennen ihn Harry Potter. Weil er eine ähnliche Narbe auf der Stirn hat wie der berühmte Zauberlehrling. Und weil er die Magie nach Basel bringen sollte. Als der Holländer vor einem Jahr für rund 2,5 Millionen Franken von Feyenoord Rotterdam kommt, hat er tonnenweise Vorschusslorbeeren im Gepäck. Nationalspieler, Top-Talent, von etlichen Klubs umworben.

14 Monate später kommt der 22-Jährige in der laufenden Saison auf acht (!) von 1080 möglichen Super-League-Minuten, einzig in den drei Cup-Spielen gegen die Promotion-League-Klubs Rapperswil, Zug und Tuggen spielt der Rechtsfuss von Beginn an. Boëtius, der Millionen-Mann für die 1. Liga!

«Er hat es nicht einfach, aber er geht mit der Situation sehr gut um», sagt FCB-Coach Urs Fischer. Wie wahr: In allen drei Spielen hat der Holländer massgeblichen Anteil am Sieg, drei Tore und ein Assist bringen die Basler in den Viertelfinal. «Ich warte auf meine Chance und wenn ich sie kriege, versuche ich, sie mit beiden Händen zu packen. In all diesen Spielen war ich wichtig», sagt Boëtius.

In der Meisterschaft hingegen befindet er sich auf dem Abstellgleis, auf den Flügeln stehen ihm mit Steffen, Bjarnason, Elyounoussi und Callà vier Spieler vor der Sonne. «Der Konkurrenzkampf ist zerstörerisch», sagt Boëtius, acht von 1080 möglichen Super-League-Minuten sprechen für sich.